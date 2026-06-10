Drogas y servicios sexuales: lo que encontraron en operativo contra vendedores informales en Bogotá

Lo que durante años fue reconocido como un punto de encuentro de motociclistas en el sur de Bogotá terminó convertido en escenario de disturbios, luego de que las autoridades decidieran intervenir el sector ubicado debajo del puente de la avenida Villavicencio con autopista Sur.

Aunque para muchos se trataba simplemente de un sitio donde se reunían a tomar tinto y comer empanadas, la administración distrital sostiene que detrás de esa actividad también se desarrollaban conductas ilegales que motivaron el operativo.

El alcalde local de Ciudad Bolívar, quien participó en la intervención, aseguró que durante los procedimientos adelantados en la zona fueron hallados elementos asociados al tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas.

"Nosotros en estos operativos hemos encontrado obviamente droga, grameras, actividades sexuales pagas, y todo eso pues ha estado ocurriendo acá", afirmó el funcionario.



#OjoDeLaNoche | La Alcaldía de Bosa y Ciudad Bolívar adelantaron un operativo para recuperar el puente de la autopista sur con Villavicencio, en Bogotá. Comerciantes y motociclistas se enfrentaron con la Policía.



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Además, señaló que las autoridades también tenían reportes sobre la venta de licor adulterado en el sector. Según explicó, la decisión de recuperar el espacio público busca poner fin a esas prácticas y permitir que la comunidad pueda utilizar el lugar en condiciones de seguridad.

"El alcalde Carlos Fernando va a hacer una intervención para mejorar el espacio, para que lo podamos disfrutar todos los que vivimos alrededor de esta glorieta, y que finalmente incluso los mismos moteros pueden venir a disfrutar", agregó.

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El operativo, sin embargo, provocó una fuerte reacción entre quienes trabajaban informalmente en el sitio. Varias familias denunciaron que sus puestos fueron destruidos y que perdieron el sustento con el que atendían sus necesidades básicas.

Una de las comerciantes relató a Blu Radio qué pasó con su carro de comidas durante la intervención. "Me tuve que encontrar con la triste historia de levantarme y decirme: no, es que tu carro de comidas, una excavadora pasó por encima y quedó como nada", expresó.

El terror no sólo se genera con bombas y atentados. ¿Saben cómo se les dice a los bandidos que atacan funcionarios públicos, venden armas robadas y atacan colombianos?

¿A los que intimidan bogotanos? ¿A los que dañan el espacio y las obras públicas? ¿A los que no dejan a este… pic.twitter.com/7NYhx7QD3J — Concejal Cristina Calderón Restrepo (@CCalderonRA) June 10, 2026

La mujer aseguró que, aunque rechaza cualquier actividad ilegal, su familia dependía exclusivamente de ese negocio. "Yo monté mi negocio porque mis papás no tenían trabajo, entonces yo trabajaba con mi mamá, con mi papá y con mi hermano. Para mí es demasiado difícil darme cuenta que todos dependían de mí y que en estos momentos no tengo un plan B", señaló.

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Tras el procedimiento, las alcaldías locales de Ciudad Bolívar y Bosa instalaron una cerca de madera para impedir nuevas ocupaciones del espacio. No obstante, durante la noche varias personas destruyeron la estructura, le prendieron fuego y se enfrentaron con uniformados de la Policía.

Aunque no se reportaron capturas, el puente continúa custodiado por las autoridades. La administración distrital reiteró que los operativos seguirán para evitar el regreso tanto de las ventas informales como de las actividades ilegales que, según su versión, venían funcionando en este reconocido punto de encuentro del sur de la ciudad.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: