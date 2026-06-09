Fuertes manifestaciones hoy en Bogotá: vendedores informales y moteros bloquean la AutoSur

Luego de que este 9 de junio comenzaran la recuperación del espacio público de 4.000 metros cuadrados bajo el puente de la Av. Villavicencio y la Autopista Sur, en la noche se comenzaron a registrar fuertes manifestaciones por personas informes por el operativo de la Alcaldía de Bogotá.

A través de redes sociales, se han conocido una serie de videos en donde 20 vendedores informales y 10 motociclistas bloqueando la Autopista Sur con Villavicencio, pero además utilizando botellas de vidrio y encendiendo fuego en hogueras de basura.

A la zona han llegado autoridades para controlar la situación y recuperar el control en la zona ante estos desmanes que se han comenzado a producir en la noche de este martes.

"Este sector presenta problemáticas que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana: consumo de sustancias psicoactivas en espacio público, venta informal e ilegal de bebidas alcohólicas, disposición inadecuada de residuos, uso inadecuado para necesidades fisiológicas y otras actividades que deterioran el entorno urbano", indicaron desde la Alcaldía de Bogotá sobre las razones para llevar a cabo este operativo.



Hecho que ha causado esta indignación de las personas que, normalmente, se encuentran en esta zona y se encuentran en contra de la decisión del Distrito.

"Como resultado de estas jornadas, se evidenció una percepción ampliamente favorable del proyecto y a los usos propuestos para el espacio público. Tanto residentes como comerciantes y transeúntes manifestaron su respaldo a la intervención, destacando los beneficios que generará en términos de recuperación, activación y apropiación del espacio", añadieron.