El 61 % de vehículos de carga en Bogotá tiene más de 30 años de antigüedad: así buscan renovarlos

La Alcaldía de Bogotá puso oficialmente en marcha Foncarga, un fondo diseñado para ayudar a pequeños transportadores a reemplazar automotores viejos por tecnologías de bajas emisiones, con el objetivo de disminuir el material particulado que afecta la salud de los ciudadanos.

El anuncio estuvo acompañado por la entrega del primer vehículo financiado por este mecanismo, un hecho que marca el inicio operativo de una estrategia que había sido creada hace varios años, pero que no había logrado materializarse.

El primer beneficiario fue Fernando Cáceres, un transportador que cambió un camión modelo 1978 por un vehículo nuevo impulsado con tecnología dedicada a gas natural Euro VI, una tecnología que, según el Distrito, puede reducir cerca del 90 % de las emisiones contaminantes frente al automotor que salió de circulación.

La iniciativa surge en medio de un problema persistente de calidad del aire en Bogotá. De acuerdo con cifras distritales, tres fuentes explican más del 70 % del material particulado PM2.5 en la ciudad: el polvo generado por el tránsito en las vías, las emisiones derivadas de la combustión de vehículos, entre ellos el transporte de carga, y las obras de infraestructura.



Precisamente, el transporte de carga tiene un peso importante dentro de ese panorama. Según el Registro Distrital Automotor, Bogotá cuenta con cerca de 19.464 vehículos de carga matriculados. De ese total, el 61 %, equivalente a 11.875 automotores, tiene más de 30 años de antigüedad, mientras que otro 7 %, 1.453 vehículos, tiene entre 21 y 30 años. Esto significa que una parte significativa de la flota sigue operando con tecnologías más antiguas y contaminantes.

La secretaria Distrital de Ambiente, Adriana Soto, aseguró que Foncarga representa un paso concreto para traducir las políticas ambientales en beneficios para los transportadores y en mejoras para la salud pública. Según explicó, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán encontró un fondo existente, pero sin operación efectiva, por lo que decidió reglamentarlo y ponerlo en funcionamiento.

Aunque Foncarga fue creado en 2021, solo ahora entró a una fase operativa. El programa cuenta actualmente con una bolsa de $15.000 millones para financiar procesos de renovación vehicular y tiene como meta inicial reemplazar 20 vehículos durante 2026.

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El programa está dirigido a propietarios de vehículos livianos y medianos de carga, con un peso bruto vehicular igual o inferior a 10,5 toneladas, así como a volquetas de hasta tres ejes. Uno de los requisitos es que los automotores tengan más de 20 años de antigüedad y estén matriculados en Bogotá.

El fondo ofrece incentivos económicos no reembolsables que cubren entre el 25 % y el 50 % del valor del nuevo vehículo. A esto se suma una línea de crédito habilitada en alianza con Bancóldex por $7.500 millones, con condiciones preferenciales, plazos de hasta ocho años y un periodo de gracia de seis meses.

Hasta el momento, Foncarga tiene 128 transportadores inscritos, de los cuales 31 son mujeres propietarias o conductoras vinculadas al sector. Además, 14 solicitudes están siendo evaluadas y dos ya cuentan con concepto favorable.

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El Distrito también anunció que habrá criterios de priorización para los aspirantes. Se dará prelación a vehículos con mayor antigüedad, mujeres propietarias o transportadoras y personas que operen en zonas con mayores concentraciones contaminantes, conocidas como Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA).

Además del componente ambiental, la administración distrital plantea que la modernización de la flota de carga puede impactar positivamente la seguridad vial y la eficiencia logística de la ciudad. La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, señaló que esta transformación también apunta a fortalecer las operaciones de distribución urbana y reducir riesgos en las vías mediante tecnologías más modernas.