Ladrones se robaron otra camioneta en Modelia, Bogotá: dejaron hasta sin zapatos a familia

Una familia que regresaba a Bogotá tras el puente festivo vivió momentos de terror luego de ser interceptada por delincuentes armados en inmediaciones de Modelia, en el occidente de la capital. Los asaltantes les robaron la camioneta en la que se movilizaban, además de maletas, computadores, celulares y documentos de viaje, y los abandonaron en plena vía pública sin siquiera permitirles conservar sus zapatos.

El hecho ocurrió en la oreja de la calle 26 con avenida Ciudad de Cali, uno de los corredores viales más transitados de la ciudad y que queda cerca del aeropuerto El Dorado. De acuerdo con el relato de las víctimas, habían regresado de un viaje a Medellín y se dirigían hacia su vivienda, en el sector de Salitre, cuando fueron sorprendidos por otro vehículo que les cerró el paso.

Cuatro hombres armados descendieron del automóvil y, bajo amenazas, obligaron a todos los ocupantes a bajarse de la camioneta. Según contó una de las víctimas a Blu Radio, los delincuentes actuaron con violencia desde el primer momento.

"Cuatro tipos fuertemente armados hasta los dientes, como dice el cuento. No nos dieron oportunidad, encañonados por el frente, por las partes laterales. Y nada, bájense del carro, bájense, bájense. Pensaron que yo estaba armado. Me dicen: 'Entreguen esa arma, no estoy armado'. Me tocó levantarme la camiseta, nada, al piso. Queda uno en ese momento en shock cuando fue que sentí un golpe atrás en la espalda y al piso", relató.



La víctima agregó que tanto él como sus familiares fueron obligados a tenderse sobre el pavimento mientras los ladrones revisaban sus pertenencias.

"A ellos también, al piso inmediato, los muchachos que venían atrás. Mira, están descalzos, nos dejaron nada, nada de celulares, maletas, computadores", afirmó.

Tras el robo, un taxista que observó a la familia desorientada y abandonada sobre la vía principal decidió auxiliarlos y los trasladó hasta el CAI de Modelia para que interpusieran la denuncia ante las autoridades.

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Desde ese punto, unidades de la Policía activaron un plan candado para intentar ubicar la camioneta y capturar a los responsables. Sin embargo, al igual que ocurre en numerosos casos de hurto de vehículos en la ciudad, el operativo inicial no permitió recuperar ni el automotor ni los objetos robados.

El oficial de inspección que atendió el caso explicó que las víctimas entregaron información detallada sobre lo sucedido para coordinar la búsqueda.

"Ellos se dirigen al CAI de Modelia, localidad Fontibón, donde ya ponen en contexto a las unidades policiales cómo se dieron los hechos del hurto de ese vehículo", indicó el uniformado.

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Posteriormente, las autoridades obtuvieron una posible pista gracias a la señal emitida por algunos de los dispositivos robados.

"Ya cuando se logra tener una ubicación que está generando los equipos celulares de los ciudadanos, de los propietarios de este vehículo, se están articulando con unidades de la localidad de Bosa donde está generando esta ubicación", añadió.

La preocupación de la familia va más allá de la pérdida material. Dentro de la camioneta también estaban los pasaportes y visas de varios de sus integrantes, documentos indispensables para un viaje que tienen programado hacia Australia la próxima semana.

Por esta razón, hicieron un llamado urgente a las autoridades para intensificar la búsqueda del vehículo y de los delincuentes, con la esperanza de recuperar al menos la documentación necesaria para cumplir con sus compromisos internacionales.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: