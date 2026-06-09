Fleteo en Engativá: mujer fue asaltada a mano armada tras retirar divisas en el norte de Bogotá

Un nuevo caso de fleteo se registró en Bogotá, esta vez en el barrio Normandía, localidad de Engativá, donde una mujer fue víctima de un violento robo momentos después de haber retirado divisas (dinero extranjero) en el norte de la capital del país.

El hecho ocurrió en plena vía pública y quedó grabado en cámaras de seguridad. En las imágenes se observa el momento exacto en el que la víctima llega al conjunto residencial donde reside y, segundos después, es interceptada por un hombre que llevaba gorra y tapabocas para ocultar su identidad.

De manera repentina, el delincuente se acercó a la mujer y sacó un arma de fuego de la pretina de su pantalón para amenazarla e intimidarla. En medio del temor, la víctima le entregó una maleta de color verde en la que, al parecer, llevaba el dinero retirado minutos antes.

Sin embargo, el asaltante no se conformó con el bolso y también le exigió que entregara el resto de sus pertenencias. Todo ocurrió a plena luz del día y ante la mirada de varios testigos que presenciaron la escena, pero que no pudieron evitar el robo.



Tras cometer el hurto, el hombre huyó del lugar y abordó una motocicleta en la que lo esperaba otro sujeto, señalado como su cómplice. Ambos escaparon con rumbo desconocido. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre este nuevo hecho de inseguridad, que vuelve a generar preocupación entre los habitantes de Bogotá por el aumento de casos de fleteo y robos en diferentes sectores de la ciudad.