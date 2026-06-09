No vamos a retroceder: alcalde Galán defiende operativo en el sur de Bogotá

Cerca de 20 vendedores informales y 10 moteros bloquearon durante varias horas la Autopista sur con Avenida Villavicencio en rechazo a un operativo realizado por la Alcaldía de Bogotá para la recuperación del espacio público.

Según informaron funcionarios del distrito, los manifestantes realizaron hogueras con la basura en plena vía pública y lanzaron algunos objetos, como botellas de vidrio, contra las vallas colocadas bajo el puente.

Fuertes manifestaciones hoy en Bogotá // Foto: suministrada

Frente a esto el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que pese a los desmanes por parte de los manifestantes, continuarán con los operativos para recuperar este espacio.

“No vamos a retroceder. Seguiremos adelante en la recuperación del bajopuente de la Avenida Villavicencio con Autopista Sur. Este espacio era usado para ventas ilegales, de droga y motos robadas, entre otros”, señaló el alcalde Galán, por medio de su cuenta de X.



Durante el operativo realizado por la Alcaldía durante la mañana del martes 09 de junio, encontraron escondido en llantas varias bolsas con marihuana.

Además, el Distrito ya había identificado que, bajo el puente vehicular, aparte de ser un foco de inseguridad para los ciudadanos, era usado para el consumo de sustancias psicoactivas, venta ilegal de bebidas alcohólica e incluso disposición inadecuada de la basura. Asimismo, aseguraron que en ocasiones anteriores ya habían incautado drogas, armas e incluso motos robadas.

Alcalde Carlos Fernando Galán Foto: X @CarlosFGalan

Desde la Alcaldía recordaron que el espacio público no debe ser aprovechado de manera ilegal.

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“El espacio público es para que todos los ciudadanos lo disfruten, no para que unos pocos lo aprovechen de manera ilegal”, agregó.

El alcalde de Bogotá le pidió a todos los ciudadanos apoyar estas acciones por parte del Distrito.

“Les pido a las y los bogotanos que nos apoyen en esta cruzada por recuperar el espacio público debajo de los puentes”, concluyó.