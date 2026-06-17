Lo que debe saber sobre la ley seca en Bogotá: los bares no deben cerrar

La Alcaldía de Bogotá modificó las condiciones de la ley seca que regirá durante el fin de semana, una decisión que busca equilibrar las necesidades de seguridad ciudadana con la actividad económica impulsada por el Mundial de Fútbol. Así lo confirmó el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, en la que aclaró que los bares y establecimientos nocturnos no estarán obligados a cerrar sus puertas cuando entre en vigor la medida.

El funcionario explicó que, tras conversaciones con representantes del sector comercial y distintos gremios económicos, la administración distrital decidió ajustar el horario inicialmente previsto para la ley seca. La restricción ya no comenzará a las 6:00 de la tarde del viernes, como se había anunciado inicialmente, sino a partir de las 00:00 horas del sábado.

“Después de hablar con establecimientos de comercio y con los gremios, decidimos hacer un cambio en la ley seca. Ya no arranca a las 6 de la tarde del viernes, sino a las 00 horas del sábado”, afirmó Quintero.

La decisión responde, según el Distrito, a la necesidad de permitir que ciudadanos y comerciantes aprovechen la dinámica económica y social generada por el campeonato mundial, especialmente durante las jornadas de transmisión de partidos.



Los bares podrán seguir abiertos

Uno de los puntos que más inquietud había generado entre comerciantes y asistentes a establecimientos nocturnos era la posibilidad de que los bares tuvieran que cerrar completamente al inicio de la ley seca. Sin embargo, el secretario fue enfático en aclarar que la medida únicamente restringe la venta de bebidas alcohólicas.

Los bares no tienen que cerrar. Lo que termina a las 12 de la noche es la venta de licor explicó el funcionario.

De esta manera, los establecimientos podrán continuar operando dentro de los horarios permitidos por la normatividad vigente, siempre y cuando suspendan la comercialización de bebidas alcohólicas una vez entre en vigor la restricción.

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La aclaración resulta especialmente relevante para aquellos negocios que proyectaban transmitir partidos del Mundial en horarios nocturnos. Según Quintero, los ciudadanos podrán permanecer en los establecimientos para observar los encuentros deportivos, aunque no podrán adquirir nuevas bebidas alcohólicas después de la medianoche.

“Nosotros no regulamos el horario de apertura de los bares; lo que regulamos es la hora hasta la cual se vende el licor”, puntualizó.

Control y vigilancia durante el fin de semana

La Secretaría de Gobierno anunció que desplegará operativos especiales para garantizar el cumplimiento de la medida. Los controles estarán a cargo de equipos distritales de inspección, vigilancia y control, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá.

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De acuerdo con Quintero, el objetivo es evitar infracciones y reducir la presión operativa sobre las autoridades durante un fin de semana considerado de alta complejidad por la afluencia de personas en espacios públicos y establecimientos comerciales.

“Tenemos equipos de Policía Metropolitana de Bogotá y equipos distritales de inspección, vigilancia y control que estarán dispuestos en distintas zonas de la ciudad controlando que no haya violaciones a la ley seca”, señaló.

El secretario agregó que el cumplimiento de la medida dependerá en gran parte del trabajo articulado entre autoridades y empresarios del sector nocturno. “Esperamos que este sea un trabajo conjunto, así como lo fue en la primera vuelta”, manifestó.

Las autoridades advirtieron que los establecimientos que incumplan la prohibición de venta de licor podrán enfrentarse a sanciones económicas e incluso a cierres temporales.

¿Qué pasa con las bebidas que ya fueron compradas?

Durante la entrevista también surgieron preguntas sobre situaciones específicas que podrían presentarse al momento de entrar en vigor la ley seca. Frente a la inquietud de si los clientes podrían continuar consumiendo bebidas alcohólicas adquiridas antes de la medianoche, Quintero dejó claro que la intención es que no haya licor en las mesas una vez comience la restricción.

“Esa es la idea. Eso nos ayuda a alivianar la presión que tiene tanto la Policía Metropolitana como los equipos del Distrito en cuanto al control de la noche”, indicó. La medida busca facilitar las labores de supervisión y evitar interpretaciones ambiguas sobre el alcance de la prohibición.

Bogotá se prepara para vivir el Mundial

Además de las medidas de control, la administración distrital anunció una serie de actividades para que los ciudadanos puedan disfrutar del Mundial de Fútbol en espacios especialmente acondicionados.

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Según explicó Quintero, la Federación Colombiana de Fútbol definió dos grandes zonas de aficionados en la capital: el Tunal y el Parque Fontanar, en la localidad de Suba.

“Queremos que los bogotanos vivan el Mundial y, en ese sentido, la Federación Colombiana de Fútbol definió dos zonas de fanáticos: el Tunal y el Parque Fontanar en Suba”, explicó.

Estos espacios contarán con pantallas gigantes autorizadas por la FIFA, actividades recreativas, rifas y la presencia de figuras históricas de la Selección Colombia, quienes participarán en jornadas de firmas de autógrafos y encuentros con los aficionados.

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“Va a haber atracciones, va a haber rifas, vamos a tener ídolos históricos de la Selección Colombia firmando autógrafos y tomándose fotos”, destacó el secretario.

Equilibrio entre seguridad y economía

La modificación del horario de la ley seca refleja el intento del Distrito por encontrar un balance entre la protección del orden público y el respaldo a sectores económicos que esperan una alta demanda durante los eventos deportivos.

La administración distrital insiste en que el éxito de la medida dependerá del compromiso ciudadano y del cumplimiento voluntario por parte de comerciantes y asistentes a establecimientos nocturnos.