Asobares celebró ajuste a la ley seca pero pide seguir revisando estas medidas con evidencia

La Asociación de Bares y Restaurantes (Asobares) Bogotá celebró la decisión anunciada por el alcalde de Bogotá, Luis Fernando Galán, de aplazar el inicio de la ley seca para la segunda vuelta presidencial. La medida cambió el comienzo de la restricción de las 6:00 p.m. del viernes 19 de junio a la medianoche del sábado.

El gremio destacó que el ajuste representa un alivio para miles de establecimientos comerciales que desarrollan su actividad durante la noche. También señaló que esta preocupación ya había sido planteada por empresarios y actores económicos del sector durante la primera vuelta presidencial, cuando la ley seca comenzó a regir desde las 6:00 p. m. del viernes 29 de mayo.

Foto: Alcaldía de Bogotá

“Este ajuste de seis horas representa el reconocimiento de una preocupación legítima expresada por miles de empresarios, trabajadores y familias que dependen de la actividad gastronómica, turística y del entretenimiento nocturno en Bogotá”, señaló Asobares.

Además, la organización recordó que estas actividades generan más de 250.000 empleos en la capital y tienen un peso significativo en la economía de la ciudad.



No obstante, Asobares insistió en que la discusión de fondo sobre la ley seca sigue abierta. El gremio sostuvo que Colombia debe avanzar hacia decisiones sustentadas en datos, evaluación de resultados y evidencia técnica, evitando restricciones generalizadas cuya efectividad, según afirma, no siempre ha sido demostrada.

Asimismo, recordó que la ley seca no implica el cierre de establecimientos comerciales, sino que restringe temporalmente la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos y negocios abiertos al público.