Habrá cambios en el horario de la ley seca en Bogotá: ya no será desde el viernes

Para el fin de semana del 21 de junio, día que están programada la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el distrito había informado que la ley seca comenzaría desde el viernes 19 de junio a las 6:00pm y se extendería hasta el lunes 22 de junio hasta el medio dia. Sin embargo; el alcalde de Bogotá, Fernando Galán, anunció el cambio del horario.

Según el nuevo decreto y el cambio confirmado por la alcaldía, la ley seca comenzará desde las 00:00 horas del sábado 20 de junio y se mantiene la duración hasta el lunes 22 al mediodía. De acuerdo con el alcalde, la decisión se toma después de una reunión con los sectores comerciales de la ciudad.

Y es que esta medida sectores toma después de la queja de los sectores gastronómicos, bares y sitios nocturnos, tras la restricción en la jornada de la primera vuelta de las elecciones en la que denunciaron graves afectaciones económicas en los locales por el cierre.

Ley seca / imagen de referencia. Foto: Freepik

Por su parte, el secretario de gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, aseguró que esta medida se toma para no afectar la economía de los sectores que dependen de estas actividades.



“Reconocemos la importancia de impulsar todo lo que se pueda la actividad económica y seguir construyendo consensos de ciudad con el sector comercio. Mantenemos la determinación de tener toda la capacidad de respuesta institucional lista ante cualquier necesidad que exija la segunda vuelta de la elección presidencial del domingo 21 de junio.” Concluyó el secretario.

Así las cosas, para la jornada de las elecciones también se prohíbe el porte de armas durante la jornada. Así mismo, el distrito aseguró que está listo el plan de seguridad para la ciudad para el domingo 21 de junio con la instalación del PMU distrital y la distribución de uniformados de la policía que custodiarán cada punto álgidos de votación para evitar alteraciones de orden público.