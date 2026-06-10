"Multiplica el gasto de los hogares": Fasecolda rechaza nuevo seguro obligatorio para conductores

La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) expresó su preocupación por el artículo 37 del Proyecto de Ley 277-25S–058 24C, que actualmente cursa su cuarto debate en el Congreso y que propone la creación de una póliza obligatoria de Responsabilidad Civil Extracontractual asociada a la licencia de conducción.

De acuerdo con el gremio, la medida tendría impacto sobre más de 13 millones de personas registradas en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), quienes tendrían que asumir esta nueva obligación además del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Aunque Fasecolda aseguró compartir el objetivo de fortalecer la seguridad vial y reducir la siniestralidad en el país, considera que la creación de un nuevo seguro obligatorio resulta "inconveniente e inviable", por lo que solicitó la eliminación del artículo.

Cuestionan que el seguro esté ligado a la licencia y no al vehículo

Uno de los principales reparos del gremio es que la propuesta vincula la póliza a la licencia de conducción y no al vehículo. Según explicó, "la aplicación del seguro se hace sobre la licencia de conducción cuando el riesgo asegurable surge del uso del vehículo y de la actividad efectiva de conducción".

Asimismo, la entidad señaló que "ser titular de una licencia vigente no significa, por sí solo, que una persona esté generando un riesgo real", debido a que puede no conducir habitualmente, no tener vehículo o no participar de manera efectiva en la circulación vial.

Para Fasecolda, esta situación genera una desconexión entre el riesgo y el aseguramiento. En el comunicado, el gremio advierte que la medida "impone la obligación sobre un criterio personal y variable, en lugar de hacerlo sobre quien realmente genera el riesgo", lo que, a su juicio, afecta la coherencia regulatoria del sistema.

Conductores en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Publicidad

Advierten mayores costos para los hogares

Otro de los puntos que preocupa al sector asegurador es el impacto económico que tendría la medida sobre las familias colombianas. Según el documento, en muchos hogares un mismo vehículo es utilizado por varios miembros de la familia, por lo que exigir el seguro por licencia y no por vehículo podría incrementar significativamente los gastos.

"La medida tiene un efecto regresivo y plantea dudas de proporcionalidad", indicó Fasecolda. Además, explicó que "si el seguro se exige por licencia y no por vehículo, cada conductor tendría que adquirir una póliza distinta para cubrir un mismo riesgo, lo que multiplica el gasto de los hogares sin aumentar de manera equivalente la protección".

Publicidad

El gremio también cuestionó que el artículo haya sido incorporado sin una discusión técnica previa con el sector asegurador. Según indicó, la propuesta no ha sido analizada dentro de la estructura de costos del mercado y podría generar gastos adicionales que terminarían siendo trasladados a los usuarios.

Finalmente, Fasecolda pidió eliminar el artículo 37 y abrir una discusión técnica más amplia sobre la posibilidad de implementar un seguro obligatorio de responsabilidad civil en el futuro. En ese sentido, el presidente del gremio, Gustavo Morales, señaló que una medida de este tipo solo debería avanzar tras una evaluación que permita determinar si realmente genera "un beneficio real y proporcional para los ciudadanos y para el sistema en su conjunto".