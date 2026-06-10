Ojo, conductores: nueva tecnología vigilará las emisiones vehiculares en tiempo real

Mantener al día las revisiones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes no solo es una obligación para los conductores, sino también una medida para proteger la calidad del aire. Estos controles permiten identificar vehículos que generan altos niveles de contaminación y ayudan a reducir el impacto ambiental que produce el parque automotor en las ciudades y municipios del país.

Con el objetivo de fortalecer esta vigilancia y garantizar que las pruebas se hagan de manera adecuada, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) puso en marcha una nueva herramienta tecnológica que permitirá monitorear en tiempo real las mediciones de emisiones que se lleven a cabo a los vehículos.

Así funcionará el nuevo sistema de monitoreo de emisiones a vehículos

La entidad implementó el Sistema de Información, Monitoreo y Auditoría Ambiental Vehicular (SIMAAV), siendo el primero de su tipo en Colombia. Esta plataforma permitirá supervisar en línea las pruebas hechas en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), con el fin de verificar que se cumplan los procedimientos y requisitos establecidos por la normativa ambiental.



El sistema tuvo una fase piloto en 2021 y, tras varios ajustes técnicos, comenzó su implementación formal en 2026. Actualmente opera en dos CDA ubicados en los municipios de Gachancipá y Mosquera, aunque la CAR indicó que espera extenderlo progresivamente a todos los centros de diagnóstico que se encuentran bajo su jurisdicción.

Foto: CAR Cundinamarca.

Con esta tecnología, la autoridad ambiental podrá recibir y procesar automáticamente los resultados de las pruebas de emisiones, además de generar alertas cuando detecte posibles inconsistencias. La plataforma también permite garantizar la trazabilidad y confiabilidad de la información obtenida durante las inspecciones.

Carlos Emilio Gutiérrez, subdirector de Planificación y Ordenamiento de la CAR, explicó que “el sistema facilita la consolidación y análisis de grandes volúmenes de datos, lo que contribuye a tomar decisiones más precisas para proteger la calidad del aire y promover la sostenibilidad ambiental en la región”.

Publicidad

Otro de los objetivos del SIMAAV es vigilar el correcto funcionamiento de los CDA. La herramienta permite auditar la ejecución de las pruebas, verificar la emisión de resultados y revisar el cumplimiento de las obligaciones técnicas y normativas por parte de estos establecimientos.

En caso de encontrar irregularidades o incumplimientos, el sistema genera reportes que son enviados a las autoridades competentes para que se adelanten las acciones correspondientes. Dependiendo de la gravedad de las fallas detectadas, incluso podrían aplicarse medidas como el cierre de los centros involucrados.

La CAR señaló que actualmente la plataforma opera en establecimientos ubicados en las regionales de Sabana Centro y Sabana Occidente, mientras avanza su expansión para lograr una cobertura total en toda la jurisdicción.

Publicidad

¿Qué pasa si un conductor no cumple con estas revisiones?

Las autoridades recuerdan que circular sin tener vigente la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes puede acarrear sanciones económicas y la inmovilización del vehículo.

Además, manipular los sistemas de control de emisiones o intentar aprobar las pruebas mediante prácticas irregulares puede derivar en investigaciones y sanciones adicionales.