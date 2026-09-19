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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Denuncian muertes de perros y águilas tras consumir carne envenenada en Santa Rosa de Osos

Denuncian muertes de perros y águilas tras consumir carne envenenada en Santa Rosa de Osos

Los dueños del predio rural donde ocurrieron los hechos ofrecen hasta $10 millones por datos que permitan capturar a los responsables.

Muerte de águilas y perros
Muerte de águilas y perros por envenenamiento.
Foto: Unsplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

Nueve perros que habían sido rescatados de las calles y se encontraban bajo el cuidado de una familia en la vereda Santa Ana fueron masivamente envenenados, al parecer, utilizando carne contaminada.

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Durante una larga labor social dedicada a proteger animales en condición de calle o víctimas de maltrato, la familia albergaba a once perros en una finca del sector.

Perro en el veterinario
Consulta veterinaria.
Foto: Suministrada

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Uno de los residentes del lugar aseguró que los animales eran juiciosos, permanecían en un área aislada y nunca representaron un problema para los vecinos, también añadió que jamás recibieron quejas previas ni amenazas por parte de la comunidad.

Este hecho escaló cuando también se descubrió que dos águilas resultaron afectadas y murieron tras consumir la misma carne envenenada. Ante este suceso, los afectados piden a las autoridades que adelanten urgente las investigaciones necesarias que permitan identificar a los responsables.

Como incentivo para esclarecer el caso, la familia ofrece una recompensa de hasta diez millones de pesos a quien entregue información veraz que conduzca a dar con el paradero de los autores de este envenenamiento.

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