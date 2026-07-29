Cae en Panamá alias ‘Chino Arias’, posible asesino de la suegra del cantante Pipe Calderón

Un operativo de cooperación internacional permitió cerrar el cerco sobre Andrés Felipe Arias, conocido como 'Chino Arias', cuya captura fue confirmada recientemente en Panamá.

El comerciante antioqueño era requerido por la justicia colombiana por su presunta participación en el asesinato de María del Pilar Zea Cobo, suegra del cantante Pipe Calderón, ocurrido en mayo de 2025 en un parqueadero del Mall del Este, en el sector de El Poblado, sur de Medellín.

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La detención fue realizada por las autoridades panameñas en coordinación con Interpol y la Dijín, luego de que, según la investigación, el sospechoso abandonara el país tras los hechos.



De acuerdo con la reconstrucción del caso, la víctima llegó al lugar el pasado 8 de mayo de 2025 para sostener un encuentro privado en el interior de una camioneta con ‘Chino Arias’.

En ese momento también se encontraba su compañero sentimental, quien salió por unos minutos a realizar una compra. Según la hipótesis que manejan los investigadores, fue durante ese lapso cuando Arias abordó el vehículo y presuntamente atacó a Zea con arma de fuego antes de escapar del sitio.

Al regresar, la pareja de la mujer la encontró gravemente herida y solicitó ayuda de inmediato. Aunque fue trasladada a la Clínica El Rosario, de El Tesoro, los médicos no lograron salvarle la vida, debido a la gravedad de las lesiones.

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Desde entonces, las autoridades adelantaron labores de inteligencia y recolección de pruebas que permitieron identificar al presunto responsable y obtener una orden de captura internacional.

Tras las acciones de las autoridades en el vecino país, ahora está por definirse el mecanismo mediante el cual el capturado será puesto a disposición de la justicia colombiana para responder por los hechos que le son atribuidos.

