Centro de operaciones del Escudo de las Américas en Medellín ya supera el 35% de construcción

La construcción del C5i de Medellín ya toma una dimensión estratégica con la confirmación de que este complejo será el centro de operaciones del Escudo de las Américas, la iniciativa de cooperación en seguridad impulsada por Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico, el terrorismo y las redes de crimen organizado transnacional.

En la capital antioqueña el proyecto ya avanza con un 36% de ejecución e involucrando una inversión superior a 205.000 millones. Tendrá más de 18.000 metros cuadrados distribuidos en nueve niveles, con capacidad para concentrar en un mismo espacio la coordinación de las principales instituciones encargadas de la seguridad, la justicia y la atención de emergencias.

Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, el complejo integrará al Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano, el Centro Automático de Despacho de la Policía Metropolitana y las salas destinadas al análisis de situaciones críticas. A esto se sumarán enlaces permanentes de la Policía y el Ejército, lo que permitirá centralizar información y facilitar respuestas coordinadas frente a hechos que comprometan la seguridad.

"Desde aquí va a haber coordinación y cooperación en materia judicial entre Estados Unidos y Colombia, y impuntualmente. Va a haber coordinación y cooperación en materia de inteligencia, en materia de investigación y en materia de operatividad. Desde aquí se van a analizar, se van a planear y se van a dirigir operaciones articuladas y coordinadas", explicó.



El funcionario también indicó que el denominado ‘Pentágono de la seguridad’ contará con analítica avanzada de video para identificar personas y placas, herramientas de inteligencia artificial, un centro de datos, sistemas de ciberseguridad y una plataforma unificada para administrar y supervisar las operaciones.

También, tendrá un espacio destinado al uso de drones de vigilancia mediante un vertipuerto, una infraestructura clave para la incorporación de la tecnología a la seguridad de la ciudad.