Air-e revisará con la Creg casos puntuales frente a cobros por exceso en el consumo de energía

En cuestión de horas, la Personería de Barranquilla recibió cientos de denuncias, en su mayoría provenientes de usuarios de estratos 1 y 2, a los que multaron por sobrepasar su meta de consumo eficiente de energía durante los primeros días de octubre.

Aquellas denuncias dimensionan el nivel de inconformismo que hay entre los usuarios, quienes también se han volcado de forma masiva a las oficinas de Air-e para reclamar por este sobrecosto. Algunos, con documentación en mano, buscan justificar que su consumo está relacionado a temas de salud o a situaciones particulares.

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Entre los casos que se han denunciado y que no están incluidos en las excepciones del programa de uso eficiente están los hogares con niños recién nacidos, a veces prematuros, o viviendas donde aumentó el número de habitantes. En estos hogares hubo multas por aumento del consumo de energía, sin embargo, piden que el tema sea revisado, pues no representan un despilfarro que deba ser sancionado.

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Es así como en los próximos días Air-e sostendrá reuniones con la Creg para analizar estas particularidades y de qué manera podrá aplicarse la medida en los siguientes meses.

Por lo pronto, el llamado insistente es a ahorrar energía, expresa el gerente territorial de Air-e, Víctor De Luque.

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"Es la oportunidad para que juntos podamos hacerle frente a un fenómeno de El Niño, que hoy exige que nuestro comportamiento sea de cara al ahorro de energía. Hoy hablar de ahorro de energía es hablar de seguridad energética e, incluso, de bienestar", dijo De Luque.

Justamente, la empresa Air-e destaca que, pese al calor, 396.000 usuarios lograron reducir los kilovatios consumidos en septiembre pasado, mientras que unos 800.000 clientes mantuvieron estable su consumo.