"Llamamos a los colombianos a ahorrar energía": MinMinas tras declaratoria de fenómeno de El Niño

El Ministerio de Minas y Energía hizo un llamado a los colombianos al ahorro de energía en el país tras la declaratoria de El Niño.

El Ideam ya confirmó oficialmente el inicio del fenómeno climático y advirtió que se va a intensificar entre septiembre y enero de este año. De acuerdo con las predicciones enfrentaremos una sequía 'fuerte o muy fuerte' lo que implicará un desafío para el país en áreas que van desde la salud pública y la seguridad alimentaria, a la generación de electricidad y el suministro de gas natural.

"El sector energético trabaja unido y con rigor técnico. Por eso hacemos un llamado a los colombianos al ahorro y uso eficiente de la energía, para que los desafíos climáticos se aborden con responsabilidad, lejos de intereses electorales", aseguró el Ministerio de Minas y Energía en un pronunuciamiento en redes sociales.

Y es que en medio del pico de temperatura la demanda por energía en los hogares está disparada y el país alcanzó su pico máximo de demanda en la historia el pasado 15 de mayo con 261 GWh, según XM. La demanda está creciendo mucho más rápidamente que a inicio de año, especialmente en zonas calurosas como la Costa Caribe pero también en la región de Huila, Valle del Cauca y Tolima.



A la fecha el Ministerio de Minas ha realizado 36 sesiones Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (CACSSE) y asegura que ha implementado unas implementado 53 acciones de mediano y largo plazo para minimizar riesgos y fortalecer la confiabilidad energética de Colombia.

Sin embargo, las compañías del sector llegan debilitadas financieramente a enfrentar esta sequía, sin contar con que el país ya tiene un déficit de energía en firme y que los embalses aún no están en el nivel óptimo para resistir el verano.

El gobierno está afinando las reglas de activación del estatuto para situaciones de riesgo de desabastecimiento que permite tomar medidas para coordinar cuáles plantas deben generar energía y cuáles deben priorizar el almacenamiento del agua.