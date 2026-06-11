Gobierno confirma inicio de El Niño y advierte posible intensificación a finales de 2026

El Gobierno nacional confirmó el inicio del fenómeno de El Niño en Colombia, luego de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) evidenciara la presencia de las condiciones características de este evento climático en el océano Pacífico ecuatorial.

Según la entidad, el fenómeno se presentó cerca de tres meses antes de lo previsto inicialmente, en un escenario que había sido advertido por las autoridades ambientales a partir del monitoreo permanente de las condiciones oceánicas y atmosféricas. Los análisis técnicos, apoyados en información de organismos internacionales y modelos climáticos, indican que existe un 96 por ciento de probabilidad de que El Niño se mantenga entre noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027.

Además, los pronósticos señalan una probabilidad del 63 % de que el evento alcance una intensidad muy fuerte durante ese periodo, lo que podría ubicarlo entre los fenómenos de El Niño más intensos registrados desde 1950.

Fenómeno de El Niño. Foto: Universidad Javeriana.

El Ideam advirtió que la evolución del fenómeno incrementa la probabilidad de una reducción de las lluvias por debajo de los promedios históricos, especialmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. También se prevén aumentos en las temperaturas, disminución de caudales y niveles de embalses, así como posibles afectaciones al abastecimiento de agua, la producción agrícola, la generación hidroeléctrica y diversos ecosistemas.



Las autoridades ambientales alertaron igualmente sobre un mayor riesgo de incendios forestales y episodios de deterioro de la calidad del aire en diferentes zonas del país, especialmente durante el segundo semestre del año.

Ante este panorama, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales emitieron medidas orientadas a fortalecer la gestión del recurso hídrico, la prevención de incendios forestales y la preparación de entidades territoriales y organismos de gestión del riesgo.

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres, hizo un llamado a reforzar las acciones de ahorro y uso eficiente del agua y la energía, evitar las quemas abiertas y fortalecer las medidas de prevención frente a posibles emergencias asociadas al fenómeno.

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Por su parte, la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, señaló que la entidad mantendrá el monitoreo permanente de los indicadores oceánicos y atmosféricos y continuará emitiendo alertas y boletines de seguimiento para apoyar la toma de decisiones de autoridades y comunidades.