MinAmbiente prende las alertas por fenómeno de El Niño y pide ahorrar agua y energía

El Ministerio de Ambiente activó un paquete de 17 medidas y recomendaciones para que el país se prepare ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, que podría sentirse con más fuerza en los próximos meses.

Las acciones buscan evitar emergencias relacionadas con la sequía, los incendios forestales y el desabastecimiento de agua en varias regiones del país. Según el Gobierno, actualmente hay un 82 % de probabilidad de que el fenómeno se consolide entre mayo y junio.

Entre las principales recomendaciones está priorizar el agua para el consumo humano y para actividades agrícolas, dejando en segundo plano algunos usos industriales si la situación se agrava. Además, se insiste en que tanto autoridades como ciudadanos comiencen desde ya a ahorrar agua y energía.

“Prepararnos es cuidar la vida. Prepararnos es actuar con responsabilidad frente a la crisis climática. Hoy enfrentamos fenómenos cada vez más intensos, prolongados y con mayores impactos sobre el agua, los ecosistemas, la salud y la seguridad alimentaria”, aseguró la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres.



Otro de los puntos clave tiene que ver con la prevención de incendios forestales. El Ministerio pidió reforzar las alertas tempranas, evitar quemas en zonas ambientales y fortalecer el trabajo de bomberos y brigadas comunitarias.

También se plantearon recomendaciones para proteger animales silvestres afectados por el calor extremo y los incendios, así como medidas para monitorear ecosistemas costeros ante posibles afectaciones por aumento de temperatura y cambios en el nivel del mar.

Fenómeno de El Niño Foto: referencia, ImageFX

Las autoridades ambientales también le pidieron a alcaldías y gobernaciones revisar sus planes de ordenamiento territorial y evitar construcciones o actividades en zonas vulnerables.

Publicidad

Por su parte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) emitió siete medidas dirigidas a empresas y proyectos con licencias ambientales. Entre ellas, revisar planes de contingencia, fortalecer el monitoreo ambiental y ajustar programas de ahorro de agua.

En el caso de las hidroeléctricas, la Anla pidió reforzar el control sobre el manejo de caudales para evitar afectaciones a comunidades y ecosistemas ubicados aguas abajo.

El llamado final del Gobierno es a que la ciudadanía se mantenga informada sobre las alertas climáticas y adopte medidas sencillas desde casa, como reducir el consumo de agua y energía y reportar posibles incendios.