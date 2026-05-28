EPM asegura estabilidad en sus embalses frente al Fenómeno del Niño

En medio de la incertidumbre por la intensidad del fenómeno de El Niño en Colombia, el gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya, habló en Mañanas Blu y entregó un balance de tranquilidad sobre la capacidad de generación de la compañía. Mientras el promedio nacional de los embalses de energía se sitúa en un 63%, la situación de EPM es significativamente superior, alcanzando un 82% en su embalse agregado.

Maya destacó la importancia de Guatapé, el embalse multianual más grande del país, que actualmente se encuentra al 84% de su capacidad. Sin embargo, advirtió que no se debe bajar la guardia: “EPM hoy está bien, esperando que ahora empiece un verano fuerte... por eso nosotros estamos haciendo un llamado a toda la población, que es muy importante el consumo racional tanto de energía como de agua”.

Claridad sobre la cota 420 en Hidroituango

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la situación de Hidroituango respecto a los permisos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Maya aclaró que, tras el fin de las restricciones impuestas por la contingencia de 2018, el proyecto ha retornado a sus condiciones de licencia originales bajo la Resolución 457 de enero de 2025.



Según el gerente, tras mesas de trabajo con la ANLA, se confirmó que el proyecto puede subir el nivel del embalse hasta la cota 420 sin necesidad de trámites adicionales para áreas que ya estaban contempladas. “El concepto de la ANLA es que podemos seguir embalsando hasta la 420 sin ningún problema”, afirmó Maya, resolviendo las dudas sobre las 68 hectáreas de aprovechamiento forestal que estaban en discusión.

MinAmbiente alerta que tres últimas semanas de abril serán críticas par los embalses Foto: referencia, AFP

El reto del río Cauca y la seguridad técnica

Pese a tener el aval ambiental, el llenado del embalse hasta su punto máximo no será inmediato debido a las condiciones climáticas actuales. El gerente explicó que los caudales del río Cauca están muy bajos, lo que obliga a una operación técnica cautelosa.

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“Hay que subirlo muy gradualmente para mirar cómo es la respuesta, no solamente del macizo, sino de la presa... tenemos que esperar que el nivel de los ríos sea el suficiente para ir subiendo gradualmente”. Maya subrayó que esta operación no afecta a las comunidades aguas abajo, ya que el embalse actúa como un regulador: “lo que entre a Olaya es lo que sale y debe salir por la presa, por el agua turbinada”.

Finalmente, Maya abordó la compleja situación de Afinia, filial de EPM en la región Caribe. Aunque la empresa enfrenta dificultades financieras similares a las de otros operadores de la zona, el gerente destacó que EPM ha invertido más de 3 billones de pesos en los últimos cuatro años, triplicando lo invertido por operadores anteriores en una década.

No obstante, el problema financiero persiste debido a factores estructurales de la región. “En término financiero el problema es que las pérdidas son muy altas y el recaudo es muy bajito”, explicó

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A diferencia de otras empresas en crisis, Maya recalcó el respaldo del Grupo EPM para hacer viable la operación: “Nosotros no somos de esas inversiones que llamamos golondrinas que entramos, la ponemos bonita y la vendemos... entramos para quedarnos muy largo tiempo”.

Escuche aquí la entrevista: