Dron adquirido para la seguridad de Hidroituango perdido hace un mes, fue hallado por campesino

El dron adquirido para la seguridad de Hidroituango se perdió hace un mes cuando realizaban ejercicios de certificación ante la Aeronáutica Civil. El dispositivo fue encontrado por un campesino en una zona de incidencia de grupos armados y lo devolvió a la Policía.

En medio del temor de poblaciones en el Norte de Antioquia por el uso cada vez más frecuente de drones por parte de grupos armados para atentar contra la fuerza pública y la población, un particular hecho se registró en las últimas horas en inmediaciones de la central de Hidroituango.

Un dispositivo de este tipo, de propiedad de EPM y avaluado en más de 200 millones de pesos, fue reportado como hurtado a principios de abril cuando se perdió su rastro mientras sobrevolaba las inmediaciones de la hidroeléctrica en el Norte de Antioquia.

Sin embargo, a casi un mes del reporte, un campesino de 38 años de edad entregó el dispositivo en el comando de la Policía de Ituango tras haberlo encontrado en uno de sus terrenos, en un sector conocido como Los Tubos.



Aunque el elemento había sido identificado días antes, el campesino afirmó a las autoridades que esperó un tiempo prudente para retornarlo, pues temía que tuviera explosivos. El coronel Luis Muñoz es el comandante de la Policía Antioquia.

“Este elemento fue entregado voluntariamente para su verificación y luego tras las labores de identificación se estableció que la aeronave no tripulada corresponde a un dron a bordo de aproximadamente 200 millones de pesos”, afirmó.

Según información oficial, el aparato tuvo una pérdida súbita de señal entre radiocontrol y aeronave, durante ejercicios de recertificación ante la Aeronáutica Civil, en medio del uso frecuente de estos dispositivos para monitorear el proyecto y también garantizar su seguridad.

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Organizaciones sociales destacaron el gesto de honradez de parte del campesino en un territorio con alta influencia de grupos ilegales y con interés en la adquisición de este tipo de aeronaves no tripuladas para cometer acciones terroristas. Así lo expresó Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz.

“Creemos que en el territorio hay una alta influencia de actores armados ilegales que también están incidiendo en dinámicas armadas con el uso de drones, por lo que este hecho da precedentes en el territorio de que las comunidades realmente quieren y siguen contribuyendo a la paz”, aseveró.

La Policía indicó que tras las respectivas labores de verificación en las próximas horas retornarán el dron a la compañía propietaria.