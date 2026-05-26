Tras combates con Ejército en Andes, Antioquia, fue abatido un miembro del Clan del Golfo

Luego de varias horas de combate en zona rural del municipio de Andes, un presunto integrante del Clan del Golfo fue abatido por tropas del Ejército Nacional. El enfrentamiento se registró en medio de operaciones militares adelantadas para debilitar la presencia de grupos armados en esta subregión.

De acuerdo con la información conocida, las tropas sostuvieron combates con integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, organización señalada de cometer acciones relacionadas con extorsión, narcotráfico y amenazas contra la población civil en varios municipios de Antioquia.

El abatido tenía una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, y contaba con más de 8 años de trayectoria criminal. Además, era el responsable del direccionamiento y coordinación de los homicidios selectivos que se vienen reportando en los municipios del Suroeste antioqueño.

Las autoridades indicaron que, además de la muerte de este hombre, fueron incautados elementos de guerra y material que sería utilizado por la estructura criminal para sus actividades ilegales en la región.



Según las Fuerzas Militares, durante la operación en esta zona del Suroeste antioqueño se logró incautar un revólver, una subametralladora y un proveedor que serían usados por el Clan del Golfo con fines de arremeter contra autoridades y población civil.

Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando acciones conjuntas para combatir a las estructuras criminales y fortalecer la seguridad en las comunidades rurales, esto a pocos días de que se desarrollen las elecciones presidenciales.