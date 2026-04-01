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Investigan crimen de líder social en zona rural de Ituango, Antioquia: tenía amenazas

Defensores de derechos humanos alertaron una vez más que hay un exterminio contra quienes defienden a la población civil de los grupos armados.

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