Más de 758.000 usuarios del Caribe sobrepasaron su meta de consumo eficiente de energía

Las sanciones por un mayor consumo de energía no serán para unos pocos, pues el análisis del ejercicio realizado en septiembre ya arrojó una cifra de cuántos usuarios sobrepasaron su meta el mes pasado y eso ya nos da una idea de cómo sería el comportamiento en adelante, sin obviar que el calor promete ser cada vez más intenso.

Por ejemplo, la empresa Air-e indicó que en Atlántico, Magdalena y La Guajira 258.000 usuarios incrementaron su consumo de energía en septiembre. Aunque destaca que, pese al calor, otros 396.000 clientes lograron reducir los kilovatios consumidos, mientras que unos 800.000 mantuvieron estable su consumo.

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En Bolívar, Córdoba y Sucre, la empresa Afinia estableció que 400.000 usuarios superaron su meta individual, por lo que, de seguir así serían sancionados a partir de octubre.

Mientras que en Cesar, que por cierto ha venido registrando las temperaturas más altas del país, fueron más de 100.000 usuarios los que incrementaron su consumo de luz. En este departamento, vale decir, la demanda de energía ha crecido en un 18% en los últimos tres meses por la ola de calor.



Apenas arrancó octubre y ya a muchos empezó a llegarle el sobrecosto en su factura, a pesar de que han intentado regular el consumo. Tal es el caso de Gabriel, a quien el recibo le aumentó de $180.000 a $267.000.

"No estoy prendiendo el aire todo el tiempo, lo utilizo solo dos o tres horas justamente para poder bajarle el costo a la energía, que está elevadísimo. Uno hace el esfuerzo para no desperdiciar la energía y aún así uno sigue pagando un servicio costoso, que tampoco es bueno. Deberían tener en cuenta que uno no solo tiene que pagar el servicio de energía, sino también de gas, agua y otros servicios", expresó.

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La Personería de Barranquilla informó que en cuestión de horas recibió cientos de denuncias por estas multas, sobre todo de usuarios de estratos 1 y 2. Aseguró que trasladará estos casos a la Superintendencia de Servicios Públicos para que revise el tema, pues afirma que tampoco se habría respetado el periodo de pedagogía que debía aplicarse antes de hacer los cobros a los usuarios.