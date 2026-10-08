Sanciones por consumo de energía generan reclamos de usuarios en Barranquilla

En Barranquilla está siendo cuestionado la entrada en vigencia del programa de ahorro de energía de la Creg con el que se empezó aplicar una especie de “zanahoria y garrote”, es decir, premiar a quienes reduzcan su consumo de energía y cobrar un valor adicional a quienes se excedan.

Vera Judith Diazgranados es una de las usuarias que resultó sancionada. La mujer es madre de una niña en condición de discapacidad que se desespera por el calor y se ha visto obligada a tener encendido el aire acondicionado durante más tiempo.

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En el caso de ella, su meta de consumo es de 184 kilovatios por hora durante un mes, pero en el último periodo facturado se excedió 71 kilovatios más. Por esta razón le llegó una sanción de $4.630 pesos.

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“Yo tengo una niña en condición de discapacidad y ella no entienden que el aire acondicionado no se puede prender en todo momento porque viene la luz muy cara. Ella simplemente se toca con las manitos, se abanica con sus deditos y me dice, "calor, mamá, calor." ¿Cómo hago yo? Tengo que prender el aire acondicionado en horario diferente al que vengo acostumbrado a prenderlo, que es 1 hora o hora y media en la noche”, expresó Diazgranados.

Más casos

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Pero como ella otros usuarios también fueron sancionados con multas de hasta 164.000 pesos. Como el caso de Julio Caballero, quien dice que su alto consumo está ligado al reciente nacimiento de su hija prematura.

Ante las cientos de denuncias especialmente de estratos 1 y 2, el personero Distrital de Barranquilla, Miguel Alzate anuncia que acudirán ante la superintendencia de servicios públicos para pedir que revisen los cobros, pues afirma que no se respetó el periodo de pedagogía que debía aplicarse antes de hacer los cobros a los usuarios.

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“El periodo pedagógico prácticamente para cientos y miles de usuarios fue una verdadera mentira, una burla para los usuarios de la región Caribe. Vamos a revisar acciones jurídicas contra la resolución y vamos a acudir ante el ente de control, la Superintendencia, para que evalúen la situación de este periodo pedagógico que realmente no tuvieron ninguno de los usuarios de nuestra región para que se tomen las medidas pertinentes y ojalá no sean exigibles los cobros”, puntualizó el personero.

La empresa Air-e intervenida, reveló que alrededor de 258 mil usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira incrementaron su consumo de energía durante la fuerte ola de calor. Entre tanto, unos 396 mil lograron reducir los kilovatios consumidos, mientras que cerca de 800.000 mantuvieron estable su consumo, pese a las altas temperaturas.