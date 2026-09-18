En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Ana Lucía González
TransMilenio
JEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Rechazo en Medellín tras agresión verbal de un conductor de bus a un adulto mayor con discapacidad

Rechazo en Medellín tras agresión verbal de un conductor de bus a un adulto mayor con discapacidad

El conductor fue grabado mientras regañaba fuertemente al pasajero, quien solo le solicitó abrir la puerta trasera para facilitar su abordaje.

denuncia bus
Foto: captura de video
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

Un acto de intolerancia quedó al descubierto a través de un video que circula en redes sociales, donde se observa a un conductor de transporte público en Medellín regañar airadamente a un adulto mayor que le solicitó abrir la puerta trasera debido a su movilidad reducida.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Los hechos se registraron en una unidad de la ruta 263 servicio que cubre el barrio 12 de Octubre, conecta con Pedregal y Castilla, circula por la Carrera 65 y llega hasta la Estación Tricentenario del Metro. El conductor incluso detuvo el vehículo exclusivamente para reclamarle al adulto mayor, quien se apoya en un bastón y no podía cruzar el torniquete delantero.

Últimas noticias

Arte en Medellín.
Antioquia

Música, arte, gastronomía y humor: planes culturales para este fin de semana en Antioquia

Puente a instalar sobre el río San Juan.jpg
Antioquia

Doble crisis en San Juan de Urabá: sin puente desde hace seis meses y con sobrecostos en ambulancias

La situación desató el rechazo de una pasajera que presenció la ofensa e intervino para defender al adulto mayor. La mujer le reprochó al conductor su actitud grosera, recordándole que el usuario sí había pagado su pasaje de forma regular y no merecía ser tratado como un delincuente.

Lea también:

encicla parque juanes.jpg
Antioquia

El servicio público de bicicletas de Medellín estrena nueva estación: estará en el Parque Juanes

"No, señor, pero no es la manera, ni de pararse, ni de tratarlo","Entonces ponga la queja", dijo el conductor. "La voy a poner, porque es que si él no se está pasando por ahí, es porque no le da para pasarse por la máquina, porque es un señor de edad, no es un joven que se está montando por ahí, es un señor que da con bastón que le da difícil", expresó la demandante.

En la grabación, la testigo le advierte al operario sobre las consecuencias de su actitud y asegura que se comunicará directamente con la empresa transportadora para reportar la falta de empatía y el trato despectivo hacia las personas de la tercera edad.

Relacionados

Noticias de hoy

Intolerancia

Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad