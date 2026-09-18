Rechazo en Medellín tras agresión verbal de un conductor de bus a un adulto mayor con discapacidad

Un acto de intolerancia quedó al descubierto a través de un video que circula en redes sociales, donde se observa a un conductor de transporte público en Medellín regañar airadamente a un adulto mayor que le solicitó abrir la puerta trasera debido a su movilidad reducida.

Los hechos se registraron en una unidad de la ruta 263 servicio que cubre el barrio 12 de Octubre, conecta con Pedregal y Castilla, circula por la Carrera 65 y llega hasta la Estación Tricentenario del Metro. El conductor incluso detuvo el vehículo exclusivamente para reclamarle al adulto mayor, quien se apoya en un bastón y no podía cruzar el torniquete delantero.

La situación desató el rechazo de una pasajera que presenció la ofensa e intervino para defender al adulto mayor. La mujer le reprochó al conductor su actitud grosera, recordándole que el usuario sí había pagado su pasaje de forma regular y no merecía ser tratado como un delincuente.

"No, señor, pero no es la manera, ni de pararse, ni de tratarlo","Entonces ponga la queja", dijo el conductor. "La voy a poner, porque es que si él no se está pasando por ahí, es porque no le da para pasarse por la máquina, porque es un señor de edad, no es un joven que se está montando por ahí, es un señor que da con bastón que le da difícil", expresó la demandante.



En la grabación, la testigo le advierte al operario sobre las consecuencias de su actitud y asegura que se comunicará directamente con la empresa transportadora para reportar la falta de empatía y el trato despectivo hacia las personas de la tercera edad.