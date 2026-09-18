Música, arte, gastronomía y humor: planes culturales para este fin de semana en Antioquia

Música, gastronomía y humor hacen parte de la oferta de planes culturales para este fin de semana en Antioquia, con espacios para disfrutar en familia.

Humor solidario en Medellín

Este viernes, desde las 8 de la noche, el teatro de la Universidad de Medellín reunirá a 14 humoristas en 'Humoris causa', que entregará todo lo recaudado con la boletería para afectados por el terremoto.

Charlie, uno de los humoristas que participará del espacio, invita a reír a los antioqueños: "Vamos a cambiar un poco de sonrisas y un aporte que va a ser poquititico y entre todos vamos a ayudar a la gente que lo necesita. Muy bacano. Venga y se ríe y ayudamos de una vez", señaló.

Mañana sábado el plan será el concierto sinfónico Las aventuras de Don Quijote, a cargo de la orquesta sinfónica de EAFIT, desde las 11 de la mañana. Medellín también tendrá este fin de semana, el cierre de la Fiesta del Libro y la Cultura, en la zona norte de la ciudad, mientras que en el Centro Comercial Los Molinos estará abierta la exposición 'Lienzos vivos'.



"Hemos desarrollado una experiencia artística para el disfrute de toda la familia. Con 'Lienzos Vivos' te invitamos a disfrutar de una experiencia inmersiva a través del arte, tecnología y narrativa. Esperamos a todos los amantes del arte", señaló Clara Heredia. La exposición tendrá, entre otras, obras de grandes maestros como Monet, Rembrandt, Degas, Renoir y Toulouse-Lautrec

Finalmente, para quienes buscan planes fuera del Valle de Aburrá, en el suroeste Venecia tendrá la sexta feria de cafés especiales.