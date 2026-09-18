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Doble crisis en San Juan de Urabá: sin puente desde hace seis meses y con sobrecostos en ambulancias

A la falta de infraestructura que obliga a cruzar en planchones improvisados se le suma un cobro adicional de $20.000 por cada traslado médico hacia los centros de salud.

Puente a instalar sobre el río San Juan.jpg
Puente a instalar sobre el río San Juan.
Invías
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

Habitantes del Urabá antioqueño viven una doble crisis: ante la falta de un puente que desde hace seis meses obliga a San Juan de Urabá a cruzar en planchones improvisados, se suma ahora un sobrecosto de 20.000 pesos por cada viaje de ambulancia

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Habitantes reportan que el valor cobrado a las ambulancias para cruzar el río San Juan mediante los planchones artesanales aumentó de 30.000 a 50.000 pesos en horario nocturno, una situación que se suma a la falta de prioridad para los vehículos de misión médica.

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Recordemos que el problema permanece desde hace más de siete meses, cuando las fuertes lluvias afectaron el puente sobre el afluente y obligaron a usar planchones como paso provisional.

Aunque en su momento se aplicaba un trato diferencial, las ambulancias y los vehículos particulares continúan enfrentando demoras que pueden llegar hasta las dos horas.

La crisis golpea a toda la comunidad: mientras los vehículos pequeños pagan 30.000 pesos por cruce, los transportadores de carga pesada deben asumir tarifas de entre 80.000 y 100.000 pesos. A esto se suman los constantes riesgos de seguridad, recordados tras el incidente de un camión que terminó cayendo al río el pasado 27 de julio durante una maniobra en el planchón.

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Hay que tener en cuenta que el Tribunal Administrativo de Antioquia, ordenó al Invías avanzar en un plazo máximo de 30 días hábiles con el montaje y culminación de un puente modular provisional que restablezca la conexión vial entre este municipio y Arboletes.

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Por su parte, Corpourabá confirmó que desde el 20 de agosto se puso en marcha el trámite ambiental requerido para instalar esta estructura metálica sobre la Ruta Nacional, una obra esperada por transportadores y habitantes que completan más de medio año sorteando los riesgos y sobrecostos de la actual movilidad fluvial.

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