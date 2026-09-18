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El servicio público de bicicletas de Medellín estrena nueva estación: estará en el Parque Juanes

El nuevo punto fortalecerá la red de transporte sostenible en la zona, conectando a estudiantes, deportistas y residentes con el sistema público de bicicletas.

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Foto cortesía: Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

La movilidad sostenible en Medellín suma un nuevo punto de conexión con la apertura de la estación de EnCicla-Parque Juanes de la Paz, ubicada sobre la carrera 65 con calle 97, una obra pensada para facilitar los desplazamientos en la zona noroccidental del distrito.

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Esta nueva estación estratégica beneficia de manera directa a los habitantes de la comuna 5, Castilla, y del norte del Valle de Aburrá, conectando a los usuarios con sectores residenciales, parques, centros educativos, comerciales y de servicios. Además, su ubicación potencia la integración con otros sistemas de transporte y con la estación Terminal del Norte de EnCicla, operativa desde mayo pasado.

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"La invitación a todos los ciudadanos es a seguir cuidando EnCicla. Es un sistema que nos permite movernos de manera activa en todo nuestro territorio, pero, además, contribuir al mejoramiento de las condiciones de la calidad del aire", afirmó Paula Palacio, directora de el Área Metropolitana del Vale de Aburrá.

La habilitación de este espacio hace parte del plan de fortalecimiento y recuperación del sistema público de bicicletas, que desde 2024 ha sumado seis nuevas estaciones, entre ellas Terminal del Sur, La Playa-Soma, Casa de Cultura Los Colores, Teatro Metropolitano y Terminal del Norte.

"Yo lo utilizaría para hacer deporte, para ir a hacer una vuelta al centro. En vez de coger mi moto, mi vehículo, más bien, un ejercicio con las bicicletas, más facilidad. Sabemos que tenemos la ciclorruta, que eso es lo que tenemos aquí en Medellín y en Antioquia, que piensan mucho en en la seguridad del del ciudadano", manifestó Yeison Chaverra, usuario de EnCicla.

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Las cifras respaldan el crecimiento de la iniciativa: entre enero de 2024 y junio de 2026, el sistema registró más de tres millones de préstamos, promediando 3.409 viajes diarios y consolidando un ahorro ambiental que supera las 1.400 toneladas de dióxido de carbono evitadas en la ciudad.

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