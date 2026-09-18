Hombre estaría vertiendo aceite y gasolina dentro de árbol en Medellín; busca que lo talen

Una denuncia ciudadana generó el rechazo de miles de personas en Medellín, luego de que el concejal Jorge Osorio pusiera en evidencia cómo un hombre estaría atacando a la flora de la ciudad para obligar a que se tale un árbol.

Los hechos ocurrieron en el barrio La Almería y se conoció, luego de que un video se hiciera viral en redes sociales. Allí, se puede observar cómo un hombre vierte lo que, al parecer, sería gasolina o aceite por un hoyo hecho en el tronco del árbol.

Según los detalles expuestos en X, la acción del señalado sería intencional, ya que, incluso, habría sido él mismo el que hizo el aguacero para vertir los elementos con el propósito de afectar el árbol y que las autoridades lo talen.

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"Cogen el árbol, le hacen un agujero, le echan aceite o gasolina para que el árbol muera. ¿Con qué fin? Con el fin de que, una vez muerto el árbol, tienen un espacio para, perdonen la redundancia, para el espacio público y para implementar ahí un negocio", indicó Osorio.

El concejal de Medellín aseguró en sus redes sociales lo siguiente:

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"Les solicito a las autoridades ambientales de Medellín investigar, identificar a los responsables y actuar con contundencia”.

Aunque las imágenes compartidas muestran un orificio en el tronco del árbol y la presencia de la persona vertiendo un líquido, será competencia de las autoridades establecer qué ocurrió, quién es el hombre y si efectivamente fueron utilizados combustibles para causar daños.