Alcaldía de Barrancabermeja frena deforestación y parcelación ilegal en reserva natural

Totalmente quemada quedó una hectárea de tierra de que hace parte del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) San Silvestre en el corregimiento La Fortuna en Barrancabermeja. Así lo evidenciaron funcionarios de la Alcaldía durante un operativo adelantado por la Secretaría de Medio Ambiente del Puerto Petrolero y la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental, en conjunto con la Policía Nacional y la Inspección de Policía, que permitió detener la tala, quema y parcelación ilegal dentro del predio Bellavista.

La intervención se produjo tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la deforestación y el incendio de parte del bosque húmedo tropical, unárea de 87 hectáreas. En el terreno, adquirido por el Distrito en 2009 para proteger las fuentes hídricas de la ciénaga San Silvestre, las autoridades encontraron que ya se había destruido más de una hectárea mediante quemas, uso de gasolina, aceite y maquinaria, además de la marcación de lotes con fines de comercialización ilegal.

Leonardo Granados Cárdenas, secretario de Ambiente y Transición Energética de Barrancabermeja, calificó el hecho como un delito doloso contra el patrimonio ambiental.

“Lamentablemente personas inescrupulosas han generado deforestación y parcelación. Destruyeron parte del bosque tropical y pretendían vender áreas de este predio que es propiedad del Distrito. Con el acompañamiento de la Policía y la Inspección de Policía logramos frenar estas conductas y trasladaremos el caso a la Fiscalía General de la Nación, porque no podemos permitir que se sigan destruyendo los ecosistemas que garantizan el agua y la sostenibilidad del territorio”, aseguró.



La Administración Distrital informó que ya se identificaron a algunas de las personas involucradas y que se interpondrá una denuncia penal por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, sancionados en el Código Penal con penas de hasta 144 meses de prisión y multas entre 134 y 5.000 salarios mínimos.

El Distrito reiteró que continuará con el control sobre los 27 predios adquiridos para la protección del área de la ciénaga San Silvestre, considerados estratégicos para la conservación de la biodiversidad y la seguridad hídrica de Barrancabermeja.