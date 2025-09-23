Anuncio en TV ayudó a familia de Barrancabermeja a recuperar cuerpo de desaparecido

Después de más de tres décadas de incertidumbre, la familia de Jonis Mejía Romero finalmente pudo darle un entierro digno. El hombre, reportado como desaparecido desde 1990, fue identificado gracias a un anuncio televisivo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Su cuerpo, hallado en Buenaventura, fue devuelto a sus seres queridos, que ya lo daban por perdido.

Jonis desapareció en 1990 de una finca en Ciénaga del Opón, Barrancabermeja, dejando a su familia en una búsqueda incansable que, con los años, se convirtió en una dolorosa resignación. Sin embargo, la esperanza regresó el 17 de octubre de 2024, cuando la familia reconoció su rostro en un comercial de televisión.

Este emotivo reencuentro fue posible gracias a la estrategia de Búsqueda Inversa, implementada por la UBPD, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Instituto de Medicina Legal. Esta iniciativa utiliza medios de comunicación masivos para difundir las identidades de cuerpos ya recuperados y así encontrar a sus familiares.

Un año antes, en septiembre de 2023, la UBPD había recuperado un cuerpo en el Parque Cementerio Jardines del Pacífico, en Buenaventura. Los análisis forenses confirmaron que se trataba de Jonis. Con la identidad establecida, solo faltaba hallar a su familia para entregarles el cuerpo y permitirles cerrar un ciclo de luto que llevaba más de 30 años en pausa.



Para Nelly Güeto Posada, investigadora de la UBPD, este caso demuestra la efectividad de la Búsqueda Inversa. "Esta herramienta nos acerca la verdad y permite cerrar ciclos de dolor. Es una invitación a todas las familias con seres queridos desaparecidos para que mantengan la esperanza y se acerquen a nosotros", señaló.

El caso de Jonis se convirtió en el primero en el Magdalena Medio resuelto gracias a esta metodología. A nivel nacional, la UBPD ha logrado entregar 27 cuerpos identificados a sus familias mediante esta estrategia, en coordinación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Instituto de Medicina Legal.

En una ceremonia íntima, rodeados de flores y fotografías, sus familiares le dieron cristiana sepultura.

"Nos cumplieron al entregarnos a nuestro ser querido. Ese día nos llamaron y nos dijeron que lo habían encontrado (…) Nos dio mucha alegría", expresó su hija, con la voz quebrada por la emoción, mientras sostenía una foto de su padre.

Publicidad

Esta acción humanitaria es parte del Plan Regional de Búsqueda Barranca Región, que busca a 1,495 personas desaparecidas en Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres. La UBPD hace un llamado a las familias de la zona para que se comuniquen y, tal como la familia de Jonis, puedan recuperar a sus seres queridos.