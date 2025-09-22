En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Dos ataques sicariales dejan un muerto y dos heridos en Bucaramanga y Barrancabermeja

Dos ataques sicariales dejan un muerto y dos heridos en Bucaramanga y Barrancabermeja

La Policía realiza operativos para capturar a los responsables de los ataques sicariales en Bucaramanga y Barrancabermeja.

sicariato Barrancabermeja.jpg
Blu Radio. Homicidio Barrancabermeja //Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

La violencia volvió a sacudir a Santander durante el fin de semana con dos hechos de sicariato registrados en Bucaramanga y Barrancabermeja. En los ataques resultaron dos personas heridas y una más perdió la vida.

En el primer caso, ocurrido en el barrio Kennedy de Bucaramanga, dos jóvenes fueron atacados por hombres armados que se movilizaban en motocicleta. De acuerdo con la Policía Metropolitana, las víctimas se encontraban consumiendo bebidas granizadas cuando los sicarios dispararon sin mediar palabra.

Uno de los heridos fue identificado como Óscar Andrés Rodríguez, de 20 años, quien presenta lesiones en la región dorso lumbar y en la mano izquierda.

Según el dictamen médico, se encuentra estable y en observación en la Clínica Chicamocha. La segunda víctima, Darien Jiménez, fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde permanece en cirugía por la gravedad de sus heridas.

El segundo hecho se registró en Barrancabermeja, en pleno marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad. En el barrio Alcázar, cerca de la cancha del sector Primero de Mayo, fue asesinado a bala Jorge Eliécer Bustos Montes, de 31 años, quien residía en Bucaramanga y había viajado al puerto petrolero para asistir a la fiesta de 15 años de un familiar.

La víctima, quien trabajaba como guarda de seguridad y planeaba regresar ese mismo domingo a Bucaramanga, recibió varios disparos que le causaron la muerte en el lugar. Agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver.

El coronel Carlos Sacristán, comandante de la Policía del Magdalena Medio, informó que Bustos Montes tenía antecedentes judiciales por homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Con este hecho, Barrancabermeja completa 114 homicidios en lo corrido de 2025.

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de estos hechos de violencia que generan preocupación en la región.

