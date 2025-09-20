En estado crítico permanece empresario farmacéutico herido en atentado sicarial en Bucaramanga

Con pronóstico reservado permanece Julio Martín Suárez, empresario de 38 años del sector de medicamentos en Bucaramanga, quien fue ingresado de urgencias a la Clínica Materno Infantil San Luis tras ser víctima de un ataque sicarial en la Carrera 27 con Calle 45, barrio Nuevo Sotomayor.

De acuerdo con las autoridades, Suárez recibió dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el cuello, cuando se movilizaba en una camioneta Nissan de placas DUN-751. Los presuntos sicarios, que se desplazaban en una motocicleta Pulsar negra de matrícula AKF-19F, emprendieron la huida por la Calle 45.

Julio Martín Suárez es líder de Drosan, empresa con sede en Floridablanca dedicada a la distribución de productos farmacéuticos y de cuidado de la salud. Según información preliminar, los atacantes habrían seguido al empresario por el supuesto pago que habría recibido de 200 millones de pesos; sin embargo, no se descarta posible extorsión.

La camioneta en la que se desplazaba está matriculada a nombre de ACTSIS Ltda., una compañía de soluciones informáticas propiedad de su suegro, Jesús León. Suárez está casado con Melissa León.



El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que la salud de la víctima es de pronóstico reservado y que se adelantan análisis de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Por su parte, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, y el general Quintero aclararon que el atentado no tiene relación con el foro de precandidatos del Centro Democrático, que se desarrollaba en el auditorio de Panamericana, a pocos metros del lugar de los hechos.

“Este es un hecho aislado al evento político, pero lamentamos profundamente que ocurran actos violentos en medio de espacios ciudadanos”, señaló Hernández.

Publicidad

Hasta el momento, las autoridades continúan tras la pista de los hombres en motocicleta que cometieron el ataque armado.