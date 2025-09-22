Gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga asegura que El Carrasco no se va a cerrar

Luego de que la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB) advirtiera en una comunicación oficial el pasado 5 de septiembre de 2025 al Juez Quince Administrativo que el relleno sanitario El Carrasco cerraría operaciones el próximo 1 de octubre por falta de recursos para la ampliación de celdas y otras obras técnicas, el gerente de la entidad, Helbert Panqueva, salió a explicar que ya cuentan con los recursos para garantizar la continuidad del relleno y descartó un cierre inminente.

“Queremos dar tranquilidad a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. Venimos trabajando con los alcaldes y ya tenemos disponible los recursos para la ampliación del relleno, la entrada en operación de la planta de tratamiento de lixiviados y una estrategia para disminuir la cantidad de basura que llega actualmente a El Carrasco”, dijo.

El gerente señaló que en los próximos días se establecerá con el juez Quince Administrativo de Bucaramanga un cronograma de trabajo con metas a corto, mediano y largo plazo, con el fin de cumplir la sentencia que ordenó el cierre del relleno hace 14 años. Según explicó, el objetivo es transformar el actual modelo de disposición de residuos hacia un “parque tecnológico”, pasando de una economía lineal a una circular.

No obstante, en el documento enviado al juez, la EMAB había advertido que la operación estaba en riesgo por varias razones: la falta de adecuaciones técnicas como la construcción de la Etapa 1H, el incumplimiento de la meta judicial de reducir en 15% los residuos dispuestos, la ausencia de un instrumento ambiental vigente y la falta de aportes de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.



Actualmente, El Carrasco recibe cerca de 1.000 toneladas de residuos diarios, de las cuales aproximadamente 500 provienen de Bucaramanga. La entidad había alertado que, de no tomarse medidas, podría generarse una emergencia sanitaria y ambiental similar a la de 2018, cuando un deslizamiento provocó un colapso en su operación.