Persecución policial termina con incautación de marihuana en Santander: carro era blindado

Un importante golpe al narcotráfico propinó la Policía Magdalena Medio, tras la incautación de más de 140 kilogramos de marihuana en un operativo realizado en la vía Río Ermitaño – La Lizama, sector del peaje Aguas Negras, en Santander.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se presentaron cuando uniformados le hicieron la señal de pare a un automóvil que, en lugar de detenerse, evadió el puesto de control e inició la huida. La persecución terminó en una vía terciaria, donde el vehículo fue hallado abandonado.

Al realizar la inspección minuciosa, los policías encontraron que el automotor contaba con blindaje y que en su interior se ocultaban paquetes de marihuana camuflados en el baúl y otros compartimentos. Las primeras investigaciones apuntan a que el vehículo provenía del Valle del Cauca y tenía como destino final el municipio de Barrancabermeja, Santander.

La Policía destacó que este resultado afecta de manera directa las estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes en la región, al impedir que el cargamento llegara a los circuitos de distribución.



“La incautación de este cargamento representa un duro golpe a las rentas criminales de las redes del narcotráfico que pretenden envenenar a nuestra juventud y financiar la criminalidad en el Magdalena Medio”, señaló la institución.

Las autoridades reiteraron que continuarán desplegando controles y acciones de seguridad en las vías del Magdalena Medio, con el objetivo de cerrarles el paso a las organizaciones delincuenciales.