Pese a fallo, Unidad de Búsqueda denuncia impedimentos de la JEP para ingresar a La Escombrera

En medio de las tensiones que en los últimos meses han involucrado a la Jurisdicción Especial de Paz y a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos en relación con las labores forenses en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín, se mantiene la expectativa por el cumplimiento de un fallo de tutela que ordena a esta entidad del Sistema Transicional reintegrarse a estas tareas que avanzan en el occidente de la ciudad.

La decisión conocida a finales de agosto, amparando los derechos reclamados como vulnerados por la familia de Arles Edison Guzmán, una de las víctimas de desaparición durante la operación Orión, entre otros asuntos, instó a “convocar de manera inmediata a una mesa técnica con la Unidad de Búsqueda para que se coordine la participación de dicha entidad en el Plan de Intervención Forense en ejecución actual”, espacio que sigue siendo esperado por parte de la institución como lo indicó su directora, Luz Janeth Forero.

"Estamos justamente a la espera de la mesa técnica, y por eso para nosotros fue clave venir a observar el polígono, a observar cómo va la excavación para tener muchos insumos para cuando se convoque la mesa técnica", resaltó Forero.

La funcionaria resaltó que al recuperar el derecho de acceso a la zona que goza de medidas cautelares, quieren realizar inspecciones en terreno para conocer la actualidad del proceso que sigue liderando el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la JEP, pero tras un intento este 18 de septiembre el ingreso les fue negado.



“El ingreso fue condicionado, por parte del despacho relator, al cumplimiento de requisitos que, además de no estar previstos en las órdenes emitidas por el mismo despacho, desconocen y vulneran el carácter humanitario y extrajudicial de la Entidad”, destacaron en un pronunciamiento oficial.

Al margen de esta situación, en caso de definirse cómo será su participación tras la mesa técnica, Forero indicó que ya la Unidad de Búsqueda cuenta con un grupo técnico.

"Entendemos que hay análisis que seguramente el despacho relator tiene que hacer de manera precisa pues para este reinicio. No obstante, nosotros como unidad sí nos estamos preparando, ya tenemos constituido por ejemplo nuestro equipo forense el que abordará de manera directa el trabajo en este lugar", añadió la funcionaria.

Hay que recordar que un auto de la JEP de la misma fecha, del 21 de agosto, emitido por parte de la Sección de Primera instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, también prorrogó las medidas cautelares en La Escombrera por 12 meses, hasta inicios de octubre de 2026. Allí se han hallado seis cuerpos.