Refuerzan seguridad en zona rural de Barrancabermeja con cámaras de vigilancia

La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja avanza en la instalación de cámaras de seguridad en el corregimiento El Llanito, una de las 28 zonas priorizadas por las autoridades para fortalecer la vigilancia y recuperar la tranquilidad en sectores críticos del puerto petrolero.

Henry Pabón, representante de la unión temporal Videovigilancia, explicó que en El Llanito se realizó la georreferenciación de los puntos estratégicos donde quedarán ubicadas las cámaras.

“En el corregimiento se instalará una cámara PTZ en el coliseo y cuatro cámaras fijas desde la entrada hasta el muelle, lo que permitirá tener cobertura completa del sector. Todo estará articulado con el Centro de Monitoreo Distrital, donde se visualizará en tiempo real lo que ocurra en esta zona”, indicó.

Por su parte, Eduardo Ramírez Alipio, secretario de Seguridad y Convivencia de Barrancabermeja, señaló que la estrategia no solo incluye videovigilancia, sino también la instalación de botones de pánico y alarmas comunitarias, en coordinación con la Policía y el Ejército.



“Buscamos crear una gran zona segura interconectada que permita dar respuestas oportunas ante cualquier incidente de seguridad o convivencia. Este es un paso histórico porque es la primera vez que un corregimiento como El Llanito recibe este tipo de inversiones en seguridad”, afirmó.

El programa “Barrios y Corregimientos Seguros” contempla la instalación de estos sistemas en 28 puntos estratégicos, entre urbanos y rurales, para dotar a la fuerza pública y a la comunidad de herramientas tecnológicas que permitan hacer frente a la delincuencia.