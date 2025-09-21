Un muerto y dos heridos en menos de 24 horas por ataques sicariales en Barrancabermeja

La violencia sigue golpeando con fuerza a Barrancabermeja, en las últimas horas se registraron dos ataques sicariales que dejaron un hombre muerto y dos personas heridas, aumentando a 112 el número de víctimas de sicariato en lo corrido del 2025 en el puerto petrolero.

El primer hecho ocurrió en el sector conocido como Bombas de San Andrés, donde sicarios en motocicleta abrieron fuego contra una pareja, las víctimas fueron identificadas como Luis Arturo López, quien recibió tres impactos de bala, y Zuley Pérez, con dos heridas de arma de fuego.

Ambos fueron auxiliados por la comunidad y trasladados de urgencia a la Clínica Magdalena, donde permanecen bajo estricta observación médica y en pronóstico reservado.

Cinta de Policía Foto: Referencia AFP

Horas más tarde, en el barrio El Danubio, un hombre herido llegó hasta el puesto de salud buscando ayuda; sin embargo, por la gravedad de las heridas causados con arma de fuego fue remitido a la Clínica Magdalena. Pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de sus heridas.



La víctima fue identificada como Kevin Machuca, de 23 años, de quien las autoridades no han revelado más detalles personales.

La Policía y la Fiscalía General de la Nación asumieron las investigaciones para establecer si los dos hechos están relacionados o si corresponden a un posible ajuste de cuentas entre organizaciones criminales que operan en la ciudad.

La comunidad exige mayor seguridad, pues a 112 asciende la cifra de personas que fallecen en la región mediante la modalidad de sicariatos, por su parte las autoridades reiteraron el llamado a brindar información que permita dar con los responsables de los ataques.