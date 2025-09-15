Alcalde de Barrancabermeja reitera llamado a bandas para diálogos de paz

Tras los recientes hechos violentos ocurridos en Barrancabermeja, el alcalde Jonathan Vásquez volvió a hacer un llamado a los grupos delincuenciales que operan en el puerto petrolero para que cesen las acciones armadas que tienen en zozobra a la comunidad.

En la última semana se registraron varios hechos de violencia, dos mujeres resultaron heridas mientras compartían en un bar, un joven de 17 años que trabajaba en labores de construcción fue asesinado por hombres armados, y otros cuatro ciudadanos fueron atacados a bala en diferentes sectores, uno de ellos falleció este fin de semana debido a la gravedad de las heridas.

Frente a esta situación, el mandatario envió un mensaje directo a los actores armados.

“Quiero invitar a las personas que hacen parte de estos grupos delincuenciales a que se abran a la paz, que permitan que los diálogos impulsados por la comisión facilitadora del Gobierno Nacional avancen, para que Barrancabermeja recupere la tranquilidad y los barranqueños podamos salir a disfrutar de nuestra ciudad”, expresó Vásquez.

El alcalde también extendió un llamado a la ciudadanía para unirse en un propósito común.

“Quiero que esta voz de paz desde Barrancabermeja se escuche por toda Colombia. No podemos permitir que por algunos violentos sigamos viviendo momentos lamentables. Invito a toda la comunidad barranqueña a alzar su voz por la paz de nuestra ciudad y del país”, puntualizó.

Publicidad

El pasado viernes 12 de septiembre, comunidades, organizaciones sociales, representantes de la iglesia y la Alcaldía distrital realizaron una marcha por la paz, luego de que, los ataques sicariales ocurridos en la comuna 7.

Según informó la Alcaldía, durante un consejo de seguridad se establecieron compromisos para reforzar el control en todas las comunas del Distrito y avanzar en las investigaciones.

Entre las medidas adoptadas, se encuentra la articulación de acciones inmediatas de seguridad, labores de vecindario y la revisión de cámaras de vigilancia, con el fin de dar con los responsables de los ataques.

Publicidad

Las autoridades señalaron que las líneas de investigación se concentran en establecer los móviles detrás de los recientes homicidios y atentados sicariales.