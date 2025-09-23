Capturan a hombre por presunto acoso sexual en la Villa Olímpica de Barrancabermeja

Un hombre fue detenido en Barrancabermeja tras ser señalado de acosar a varias mujeres que realizaban actividad física en la Villa Olímpica, sobre la avenida Circunvalar, cerca de la pista de BMX.

Autoridades de Barrancabermeja activaron la ruta de atención tras caso de acoso sexual contra una mujer en la Villa Olímpica. "Fue capturado un hombre que toco partes íntimas a una deportista", dijo la mayor Liliana Cabeza, jefe de la Patrulla Púrpura de la Policía #VocesySonidos pic.twitter.com/Pxe2VpV4sK — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 23, 2025

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre fue sorprendido cuando, en plena vía pública, tocó las partes íntimas de una deportista en inmediaciones del estadio local. Los gritos de auxilio alertaron a transeúntes y otros atletas, quienes reaccionaron de inmediato y lograron retenerlo hasta la llegada de la Policía.

Las víctimas denunciaron que el individuo se movilizaba en motocicleta y había intentado el mismo acto en repetidas ocasiones contra diferentes mujeres de la zona, lo que generó alarma entre quienes transitaban por el sector deportivo.

La mayor Liliana Cabeza, jefe de la Patrulla Púrpura de la Policía del Magdalena Medio, confirmó la captura:



“Durante patrullajes se logró detener a un hombre que tocaba las partes íntimas de una de nuestras deportistas en la Villa Olímpica. Fue entregado a la Fiscalía para su judicialización por injuria por vías de hecho. Además, venimos identificando a personas sospechosas que podrían representar un riesgo para quienes hacen deporte en este espacio”, detalló la mayor Cabeza.

El detenido tuvo que ser atendido por personal médico debido a los golpes que recibió al momento de su retención.

Por su parte, Alejandra Taborda, directora de las Mujeres de la Alcaldía de Barrancabermeja, destacó la importancia de la Ruta Segura en la Circunvalar, estrategia que se ha fortalecido con el acompañamiento de la Patrulla Púrpura:

“Nuestro compromiso es brindar tranquilidad a las mujeres en el espacio público. La violencia sexual, especialmente el acoso callejero, sigue siendo la más frecuente, por eso estamos desplegando acciones de prevención y respuesta inmediata para que todas puedan transitar con confianza y seguridad en el distrito”, detalló Taborda.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de violencia de género y a sumarse a las estrategias de protección para garantizar espacios seguros en Barrancabermeja.