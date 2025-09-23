Tibú, cerca de estrenar el Parque Pedagógico, Ecológico y Cultural para 1.200 estudiantes

El municipio de Tibú, en Norte de Santander, se prepara para recibir un proyecto que transformará la vida de miles de familias de la región. Concebido como un Parque Pedagógico, Ecológico y Cultural, el nuevo colegio beneficiará a más de 1.200 estudiantes cada año, convirtiéndose en un epicentro de aprendizaje, desarrollo comunitario y reconciliación en una zona históricamente golpeada por el conflicto.

La moderna institución contará con 34 aulas totalmente equipadas, laboratorios de física y química, biblioteca, sala de bilingüismo, aula de tecnología, un aula múltiple-comedor, además de talleres de artes y música. Para el deporte y la recreación, dispondrá de una cancha de fútbol, canchas múltiples, pista de patinaje y juegos infantiles. En total, se han construido más de 6.200 m² en un lote de 30.000 m², donado por Ecopetrol al municipio.

Más allá de ampliar la cobertura y mejorar la calidad educativa, la obra ha impulsado la economía local, generando cerca de 160 empleos directos e indirectos durante su construcción. Una vez en funcionamiento, el colegio también servirá como centro de desarrollo comunitario, con espacios para actividades culturales, deportivas, artísticas, ambientales y tecnológicas.

Tibú, cerca de estrenar el Parque Pedagógico, Ecológico y Cultural // Foto: suministrada

“Estamos próximos a entregar a Tibú una institución que será símbolo de oportunidades y esperanza. La escuela será un lugar para aprender, pero también para construir comunidad y soñar con un futuro distinto”, afirmó Patricia Sierra, directora ejecutiva de la Fundación Pies Descalzos.



En un municipio donde más de 15.000 estudiantes se distribuyen en 153 sedes rurales, este proyecto es clave para fortalecer la permanencia escolar y garantizar la jornada única con espacios adecuados.

La iniciativa es el resultado de una alianza estratégica entre la Fundación Pies Descalzos, la Fundación Howard G. Buffett, el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Tibú, quienes suman esfuerzos para cerrar brechas educativas y aportar al desarrollo sostenible del Catatumbo.