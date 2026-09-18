En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Ana Lucía González
TransMilenio
JEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Asesinaron a alias ‘Chorizo’ en Amalfi, Antioquia; era operador de finanzas de las disidencias

Asesinaron a alias ‘Chorizo’ en Amalfi, Antioquia; era operador de finanzas de las disidencias

Al parecer, la muerte del delincuente habría sido un ajuste de cuentas entre grupo armados.

Arma de fuego.jpg
Arma de fuego
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó en su cuenta de X la muerte en el municipio de Amalfi de alias ‘Chorizo’, señalado por las autoridades de ser presunto testaferro y operador financiero del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con las primeras informaciones conocidas, el hecho estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas entre integrantes de estructuras criminales que se disputan el control de las rentas ilegales en el Nordeste del departamento.

Últimas noticias

Árbol afectado en Medellín.jpg
Antioquia

Hombre estaría vertiendo aceite y gasolina dentro de árbol en Medellín; busca que lo talen

encicla parque juanes.jpg
Antioquia

El servicio público de bicicletas de Medellín estrena nueva estación: estará en el Parque Juanes

Entre las hipótesis que se manejan hasta ahora, se contempla que cabecillas del ELN y de las disidencias habrían ordenado su asesinato debido a que alias ‘Chorizo’ habría sido un hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’.

Al parecer, alias 'Primo Gay', ahora en el Clan del Golfo, mantenían comunicación permanente con alias 'Chorizo', situación que habría generado malestar entre otros integrantes de las organizaciones armadas.

Le puede interesar: Cae en Medellín alias ‘Chorizo’, testaferro del frente 36 de las disidencias de las Farc

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"Porque estos bandidos no tienen ideología alguna. Lo único que los asisten es capturar la renta del narcotráfico, de la minería ilegal. Por eso, con los bandidos no se puede negociar, porque no hay cosa alguna que negociar y entonces, este bandido, como estaba otra vez hablando con 'Primo Gay', que ya es del Clan del Golfo, lo asesinaron los del ELN y los de las Farc", aseguró Rendón.

Publicidad

El mandatario departamental indicó en sus redes sociales que la situación se pudo desatar esta muerte es porque delincuentes “se disputan las rentas ilegales y se matan entre ellos por el control del narcotráfico y la minería ilegal”.

Alias 'Chorizo', según relevaron las autoridades, había sido capturado en Medellín en agosto de 2025, sin embargo, pocos días después recuperó su libertad por decisión de un juez.

De momento, la Fuerza Pública y otras dependencias en Antioquia deberá establecer las circunstancias exactas del homicidio y determinar quiénes estarían detrás de este crimen de este temido delincuente.

Relacionados

Antioquia

Gobernación de Antioquia

Disidencias Farc

ELN

Clan del Golfo

Publicidad

Publicidad

Publicidad