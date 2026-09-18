Asesinaron a alias ‘Chorizo’ en Amalfi, Antioquia; era operador de finanzas de las disidencias

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó en su cuenta de X la muerte en el municipio de Amalfi de alias ‘Chorizo’, señalado por las autoridades de ser presunto testaferro y operador financiero del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'.

De acuerdo con las primeras informaciones conocidas, el hecho estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas entre integrantes de estructuras criminales que se disputan el control de las rentas ilegales en el Nordeste del departamento.

Entre las hipótesis que se manejan hasta ahora, se contempla que cabecillas del ELN y de las disidencias habrían ordenado su asesinato debido a que alias ‘Chorizo’ habría sido un hombre de confianza de alias ‘Primo Gay’.

Al parecer, alias 'Primo Gay', ahora en el Clan del Golfo, mantenían comunicación permanente con alias 'Chorizo', situación que habría generado malestar entre otros integrantes de las organizaciones armadas.



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"Porque estos bandidos no tienen ideología alguna. Lo único que los asisten es capturar la renta del narcotráfico, de la minería ilegal. Por eso, con los bandidos no se puede negociar, porque no hay cosa alguna que negociar y entonces, este bandido, como estaba otra vez hablando con 'Primo Gay', que ya es del Clan del Golfo, lo asesinaron los del ELN y los de las Farc", aseguró Rendón.

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El mandatario departamental indicó en sus redes sociales que la situación se pudo desatar esta muerte es porque delincuentes “se disputan las rentas ilegales y se matan entre ellos por el control del narcotráfico y la minería ilegal”.

Alias 'Chorizo', según relevaron las autoridades, había sido capturado en Medellín en agosto de 2025, sin embargo, pocos días después recuperó su libertad por decisión de un juez.

De momento, la Fuerza Pública y otras dependencias en Antioquia deberá establecer las circunstancias exactas del homicidio y determinar quiénes estarían detrás de este crimen de este temido delincuente.