Cae en Medellín a alias ‘Chorizo’, testaferro del frente 36 de las disidencias de las Farc

Capturaron en Medellín a alias ‘Chorizo’, testaferro del frente 36 de las disidencias de las Farc. Según el Ejército, este hombre recaudaba más de 20.000 millones de pesos mensuales producto de la explotación ilícita de yacimientos mineros en los municipios de Anorí y Amalfi, en el Nordeste antioqueño. Este dinero equivalía a unos 240 mil millones de pesos al año producto de la minería ilegal.

Así lo indicó el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien celebró la captura de alias 'Chorizo', y aseguró que este millonario recaudo de la estructura "equivale casi tres veces al presupuesto que tiene la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Antioquia para 2025".

Antioqueños, cayó el presunto testaferro del frente 36 de las disidencias FARC, estructura responsable del asesinato de nuestros 13 Policías en Amalfi.



En un operativo llevado a cabo en Medellín, tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Fiscalía, capturaron a alias 'Chorizo', señalado de ser el testaferro del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Este hombre que tenía más de 8 años de trayectoria en el grupo armado, era el encargado de administrar los recursos financieros derivados de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, además de gestionar entables mineros irregulares y coordinar redes de apoyo de la estructura delictiva.

Este individuo tenía una trayectoria delictiva de más de ocho años, tiempo en el que habría participado en acciones terroristas con inteligencia delictiva para atentar contra la Fuerza Pública en el municipio de Anorí. El coronel, Luis Fernando Barba, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Cuarta Brigada, indicó que alias ‘Chorizo’ también estaría vinculado al homicidio de una comerciante de Amalfi, en hechos registrados en Girardota en el 2024.

Durante la captura, las autoridades le incautaron más de 11 millones de pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y una memoria USB, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Alias 'Chorizo' deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y explosivos.

El Ejército Nacional aseguró que continuará adelantando operaciones militares que permitan la neutralización de este grupo armado, que en las últimas semanas ha sembrado temor e incertidumbre en el departamento, no solo por el asesinato de los 13 uniformados en Amalfi, sino también por los artefactos explosivos que han acabo con la vida de varios miembros de la Fuerza Pública.