Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Avioneta en Medellín
Alfredo Saade
Polémica Carlos Ramón González
Cumbre Putin-Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Millonarias recompensas por captura de cabecillas de disidencias de las Farc en Cauca y Huila

Millonarias recompensas por captura de cabecillas de disidencias de las Farc en Cauca y Huila

Así lo anunció en un consejo de seguridad que se cumplió en el Huila el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez.

Disidencias referencia
Disidencias referencia
Foto: AFP
Por: Julio Díaz Sánchez
|
Actualizado: agosto 16, 2025 04:39 p. m.

Luego de cumplirse un consejo de seguridad que se extendió por varias horas en el municipio de La Plata, Huila, en el que participaron la Gobernación del Huila, la fuerza pública y la Fiscalía, el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez, anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por la captura de alias ‘David’ o ‘Mi Pez’ de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

Dijo el ministro Sánchez, que este cabecilla alias ‘David’ o ‘Mi Pez’ es el encargado de cometer acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil, y también el reclutamiento de menores indígenas en municipios del nororiente del Cauca y occidente del Huila.

“La recompensa de hasta 500 millones de pesos es para lograr la captura de un criminal, un reclutador de menores, un asesino de indígenas y líderes sociales, un narcotraficante nato, a quien se conoce como alias 'David' o 'Mi Pez', este criminal es el que reemplazó a alias Libardo y Libardo es el que había sucedido a alias Cholinga, ambos neutralizados por nuestras fuerzas militares”, anotó el ministro de Defensa.

En el consejo de seguridad, el funcionario también confirmó que se ofrece recompensa de hasta 50 millones de pesos por el paradero de los hombres armados que atentaron contra el representante Julio César Triana y su esquema de seguridad hechos ocurridos el pasado miércoles 13 de agosto en la vía La Plata – Paicol.

De igual manera el ministro Pedro Sánchez, informó que también se ofrecen recompensas de hasta 50 millones de pesos por la ubicación de alias ‘El Viejo’ y alias ‘Karla’ del frente Hernando González Acosta del bloque Isaías Pardo, cabecillas de las disidencias de las Farc, responsables de extorsiones y amenazas poniendo en riesgo a los habitantes de la zona rural de los municipios de Nátaga y La Plata en el occidente del Huila.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Disidencias Farc

Ministerio de Defensa