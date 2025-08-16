Millonarias recompensas por captura de cabecillas de disidencias de las Farc en Cauca y Huila

Luego de cumplirse un consejo de seguridad que se extendió por varias horas en el municipio de La Plata, Huila, en el que participaron la Gobernación del Huila, la fuerza pública y la Fiscalía, el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez, anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por la captura de alias ‘David’ o ‘Mi Pez’ de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

Dijo el ministro Sánchez, que este cabecilla alias ‘David’ o ‘Mi Pez’ es el encargado de cometer acciones terroristas contra la fuerza pública y la población civil, y también el reclutamiento de menores indígenas en municipios del nororiente del Cauca y occidente del Huila.

“La recompensa de hasta 500 millones de pesos es para lograr la captura de un criminal, un reclutador de menores, un asesino de indígenas y líderes sociales, un narcotraficante nato, a quien se conoce como alias 'David' o 'Mi Pez', este criminal es el que reemplazó a alias Libardo y Libardo es el que había sucedido a alias Cholinga, ambos neutralizados por nuestras fuerzas militares”, anotó el ministro de Defensa.

En el consejo de seguridad, el funcionario también confirmó que se ofrece recompensa de hasta 50 millones de pesos por el paradero de los hombres armados que atentaron contra el representante Julio César Triana y su esquema de seguridad hechos ocurridos el pasado miércoles 13 de agosto en la vía La Plata – Paicol.

De igual manera el ministro Pedro Sánchez, informó que también se ofrecen recompensas de hasta 50 millones de pesos por la ubicación de alias ‘El Viejo’ y alias ‘Karla’ del frente Hernando González Acosta del bloque Isaías Pardo, cabecillas de las disidencias de las Farc, responsables de extorsiones y amenazas poniendo en riesgo a los habitantes de la zona rural de los municipios de Nátaga y La Plata en el occidente del Huila.