Disidencias de las Farc serían responsables de quema de un camión en vía Anorí-Medellín

En Antioquia, la Fuerza Pública y entidades de seguridad avanzan con las investigaciones de un reciente hecho violento ocurrido en la vía que comunica al municipio de Anorí con Medellín en la que fue incinerado por desconocidos un vehículo de carga adscrito a la empresa Transportes Vigía SAS que prestaba sus servicios a las Tiendas D1.

Y es que, tras lo ocurrido en plena vía principal, en jurisdicción de la vereda Villa Fátima, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, indicó que, según información entregada por la Policía, los hechos habrían sido perpetrados por miembros de las disidencias de las Farc.

Según el reporte inicial, cuatro hombres abordaron el vehículo y tras obligar a descender al conductor, saquearon la mercancía avaluada en más de 35 millones de pesos y posteriormente incineraron el furgón.

"Las acciones que desplegó la Policía con las demás autoridades fue informar al Cuerpo de Bomberos para que llegaran al sitio, se controlara la conflagración y la Policía atribuye el hecho a las disidencias de las Farc", dijo el funcionario.

En esta zona del Nordeste de antioqueño, las disidencias de las Farc tienen presencia con el frente 36 comandado por alias ‘Primo Gay’, por quien se mantiene vigente una recompensa de hasta 100 millones de pesos que permita su captura.

Particularmente, en el municipio de Anorí se han registrado en los últimos meses intensas disputas por el control del territorio y las rentas ilícitas, entre este grupo armado y el Clan del Golfo que busca incursionar en varios territorios.

Homicidios, confinamientos y la instalación de artefactos explosivos son algunas de las situaciones que mantienen con zozobra a la población civil en zonas rurales.