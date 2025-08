Disidencias de las Farc exigen dinero a comunidades rurales de Jamundí para financiar una carretera

Campesinos de la zona rural de Jamundí, Valle, están siendo obligados por las disidencias de las Farc a pagar una cuota para construir una carretera quienes les estarían exigiendo $500.000, además de unas boletas.

A este corredor lo estarían denominando Marco Fidel Suárez y esta carretera tendría el objetivo de ir hasta Villa Colombia, sin usar la vía que actualmente existe. La Gobernadora del Valle confirmó las denuncias y pidió protección para esta comunidad.

"La comunidad esta cansada, la comunidad debe de estar libre debe de actuar como le parece y no como los delincuentes le digan, yo ya he denunciando estas vías ilegales , le he dicho al Ejercito a la Policía y al Ministro de Defensa que hay que hacer algo con esa vía para poder obstaculizar el paso", dijo la mandataria.

La gobernadora afirmó que las autoridades estarán reforzando esta zona, para garantizarle a la comunidad seguridad y protección pues muchos de ellos están consternados tras esta situación .

Por su parte, la comunidad afirmó que esta no es la primera vez que sucede, pues para otra carretera ya habían solicitado $50.000.