Resultado del sorteo de Navidad de las Loterías de Risaralda y Cruz Roja este sábado 20 de diciembre

El Extraordinario Banderita Navideño es uno de los sorteos especiales más esperados de fin de año en Colombia. En esta edición, organizada por la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Risaralda, se pone en juego un atractivo premio mayor de $15.000 millones de pesos, correspondiente al sorteo número 003, que se realiza el sábado 20 de diciembre de 2025.

Este sorteo no solo destaca por su alto premio principal, sino también por la amplia variedad de premios secos y aproximaciones, que en conjunto superan los $36.278 millones de pesos en premios.

Número ganador del sorteo de Navidad de las Loterías de Risaralda y Cruz Roja este sábado 20 de diciembre de 2025

El número ganador del sorteo “Banderita”, de Navidad, organizado por las Loterías de Risaralda y Cruz Roja este sábado 20 de diciembre de 2025, dejó como ganador al: en minutos



Total de premios del sorteo extra de Navidad de la Lotería de Risaralda y Cruz Roja

Monto total en premios: más de $36.278 millones de pesos

Premios distribuidos entre premio mayor, secos y aproximaciones

¿Qué es el Extraordinario Banderita Navideño?

El Extra Banderita Navideño es una de las grandes apuestas de cierre de año de la Lotería del Risaralda y la Lotería de la Cruz Roja. Además de ofrecer premios millonarios, este sorteo tiene un componente solidario, ya que contribuye a causas sociales y humanitarias, razón por la cual recibe el nombre de “Banderita”.

El Extra Banderita Navideño se presenta como una oportunidad ideal para cerrar el año con un posible premio millonario, mientras se apoya una causa solidaria.