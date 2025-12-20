Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 20 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche sigue posicionándose como uno de los chances más representativos del Caribe colombiano, consolidándose con el paso del tiempo como una verdadera tradición nocturna para miles de jugadores. Más que un juego de azar, este sorteo forma parte de la rutina diaria de quienes consultan los resultados del chance con la expectativa de acertar la combinación ganadora cada noche.

Los resultados más recientes marcaron el cierre de una nueva edición de este tradicional sorteo, seguido de cerca por apostadores que, noche tras noche, revisan el destino de sus jugadas y confirman si la suerte estuvo de su lado.

Resultado oficial del Sinuano Noche hoy 20 de diciembre de 2025

La organización del sorteo confirmó la combinación ganadora correspondiente al sábado 20 de diciembre de 2025, una jornada que mantuvo la atención de apostadores en distintas regiones del país. El resultado oficial es: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche radica en el equilibrio entre tradición y accesibilidad. Con valores de apuesta que oscilan entre $500 y $25.000, el sorteo permite la participación de jugadores con distintos presupuestos, manteniéndose como una opción cercana y popular dentro de los juegos de azar en Colombia.



Durante 2025, el Sinuano Noche incorporó una innovación relevante con la quinta balota, una modalidad que amplió las combinaciones posibles y aumentó las oportunidades de ganar premios. Esta actualización aportó mayor dinamismo al sorteo, modernizando su formato sin perder la esencia clásica que lo ha caracterizado a lo largo de los años.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo facilita que los jugadores organicen sus apuestas y consulten los resultados de manera clara, oportuna y confiable.

La publicación constante de los números ganadores, junto con la transparencia del proceso, fortalece la confianza del público y posiciona al Sinuano Noche como uno de los sorteos nocturnos más seguidos del país.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para adaptarse a diferentes perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece diversas modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, permitiendo estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores más experimentados.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y Formato SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El cumplimiento de estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.