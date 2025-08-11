Clan del Golfo está ocupando sitios donde estaba la fuerza pública: denuncian en Remedios, Antioquia

En Remedios, Antioquia, la comunidad denuncia que la Fuerza Pública se fue de la zona rural del municipio y ahora hay presencia masiva, hasta en cantinas, de hombres del Clan del Golfo. Aseguran que el grupo armado está posesionado de los mismos lugares donde hace apenas unos días había Ejército

Blu Radio conoció una grave denuncia que llega desde el municipio de Remedios, epicentro del conflicto armado en el departamento de Antioquia, y en donde aseguran que tras la salida de la Fuerza Pública de algunas veredas, el Clan del Golfo llegó de manera inmediata a estas zonas para tomar el control del territorio y atemorizar a las comunidades.

Lo que se ha conocido es que el Ejército Nacional replegó su fuerza armada hasta las veredas Plaza Nueva, Camelias II y La Cruz Bajitales para mitigar el accionar ilegal, sin embargo, con el pasar de los días las tropas salieron de estos sitios, decisión que aprovechó el Clan del Golfo como le indicó a Blu Radio una fuente de la zona que pidió la reserva de su identidad por temas de seguridad.

“Esta plaga está llena de hombres fuertemente armados de Clan de golfo. Unos andan de civil, otros andan uniformados. Que de la situación están bastante complejas en la situación ahorita. Y se pueden que se vuelvan a presentar los combates, los enfrentamientos, los lanzamientos de cilindros”, relató.

Lo que indican desde el municipio de Remedios es que el temor y la zozobra son latentes entre las poblaciones rurales que ven con preocupación cómo en poco tiempo el grupo armado se tomó las veredas, lo que podría generar eventualmente nuevos combates contra la Fuerza Pública.

Desde esta zona del Nordeste antioqueño explican que se debe tener en cuenta que hace algunas semanas se reportaron enfrentamientos entre el Clan del Golfo y ELN, que también quiere incursionar en el municipio, y por ello el miedo crece con el pasar de las horas.

“O sea, lo más preocupante es que el Ejército estuvo en esa misma zona varios días y se fueron de allí. Y les pregunté prácticamente si están transitando por los mismos lugares que necesito que también se están saliendo. El Ejército llega, ellos se van. El ejército se va, ellos llegan otra vez”, dijo.

A esta hora y como indican desde esta región del departamento de Antioquia, la situación más complicada estaría en la vereda Camelias II en donde los ilegales estarían durmiendo e ingiriendo licor hace un par de días, esto ante la presencia de los lugareños.

De momento, desde Remedios claman por un intervención urgente por parte de las autoridades locales, departamentales y nacionales para que el Clan del Golfo salga del territorio y evite nuevos desplazamientos o confinamientos.