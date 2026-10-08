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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Demanda de energía en Cesar crece un 18 %: unos 100.000 usuarios serían multados por gastar más luz

Demanda de energía en Cesar crece un 18 %: unos 100.000 usuarios serían multados por gastar más luz

En Cesar se estima que el 33% de los clientes de Energua podrían superar el promedio de electricidad que venían consumiendo en el último año.

energía.jpg
Enchufe eléctrico.
Foto: Enel.
Por: Inguel Julieth de la Rosa
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Cesar, incluida su capital Valledupar, ha experimentado las temperaturas más altas del país durante los últimos meses, una intensa ola de calor que ha superado los registros históricos y ha disparado el consumo de energía en niveles nunca antes vistos, lo que empezará a impactar el bolsillo de los usuarios.

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Este mes empezó a regir la medida de zanahoria y garrote que impuso la Creg para quienes ahorren o gasten más energía, y en Cesar se estima que el 33% de los clientes de Energua, es decir, unos 100 mil usuarios, podrían ser sancionados por consumir más luz y superar el promedio de electricidad que venían consumiendo en el último año.

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La cifra de afectados se estima a partir del ejercicio pedagógico realizado el mes pasado, cuando esta cantidad de clientes sobrepasó su meta. Aunque en septiembre no hubo cobros para ellos, en octubre sí podrían recibir el recargo, si mantienen la tendencia, advierte el gerente general de Energua, Omar Otero.

"Hay un tema relevante y es que la demanda de energía en estos últimos tres meses ha crecido en niveles muy aproximados al 18% por mes. Entonces, hay que tener en cuenta que la medida tiene una zona de tolerancia del 10% y si se pasa de ese 10% del consumo sobre una meta individual de cada usuario, van a venir las penalizaciones", advirtió Otero.

El gerente aconseja a la ciudadanía regular el aire acondicionado entre 23 y 24 grados y desconectar todos los equipos que no se estén utilizando, como pequeñas medidas en el hogar para ahorrar energía.

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